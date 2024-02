Usai Pemilu, Harga Beras Naik di Lombok Timur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan harga kebutuhan pokok seperti beras kembali naik menjadi Rp 16 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp 15 ribu per kilogram usai Pemilu 2024.

PJ Bupati Kabupaten Lombok Timur, HM Juani Taofik di Selong, Sabtu, 17 Februari 2024 mengatakan aktivitas jual beli di pasar sudah mulai berjalan seperti biasa usai berlangsungnya Pemilu 2024 Rabu lalu. Hasil pemantauan harga beberapa komoditas kali ini masih terbilang terjangkau, meskipun diakui terjadi sedikit kenaikan harga pada beras.

"Beras premium yang saat ini berada di kisaran harga Rp 16 ribu dari harga Rp 15 ribu per kilogram. Beras medium seharga Rp 14 ribu dari harga semula yakni Rp 13 ribu per kilogram," katanya.

Kenaikan harga beras tersebut diakibatkan belum mulai musim panen pada musim tanam pertama 2024, sehingga harga beras mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. "Kenaikan itu disebabkan karena belum masuknya musim panen," katanya.

Sementara harga komoditas lain seperti daging ayam justru mengalami penurunan yang tadinya mencapai harga Rp 35-40 ribu per kilogram saat ini bisa didapatkan dengan harga Rp 30 ribu per kilogram. Sedangkan untuk harga minyak masih stabil Rp16 ribu per liter. "Harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil," katanya.

PJ Bupati Kabupaten Lombok Timur tetap rutin melakukan pengecekan langsung ke pasar untuk menjaga inflasi harga kebutuhan pokok, dampak El Nino 2023. Selain masalah harga kebutuhan pokok, yang menjadi perhatian Pj Bupati tak kalah penting adalah sarana dan prasarana pasar Paokmotong.

"Pemerintah daerah akan menyempurnakan infrastruktur pasar Paokmotong ke depannya mengingat pasar ini merupakan salah satu pasar terbesar di Lombok Timur ," katanya

Oleh karena itu, ia menginstruksikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan untuk menginventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pasar tersebut untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. "Hal itu demi kenyamanan aktivitas jual beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

