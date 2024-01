Menjelang Debat Cawapres, Ekonom Indef Soroti Isu Makanan Bergizi untuk Masyarakat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan akses makanan bergizi yang terjangkau masyarakat masih menjadi tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Karena itu, menurutnya isu pangan dari sisi konsumsi ini perlu dibahas dalam debat kedua cawapres pada Minggu, 21 Januari 2024.

"Saya kutip dari Kompas, separuh lebih penduduk Indonesia tidak mampu makan bergizi. Ini sangat serius," kata Bustanul dalam diskusi publik yang digelar virtual pada Jumat, 19 Januari 2024.

Bustanul menuturkan dari sisi pola pangan harapan (PPH), masyarakat Indonesia cenderung lebih banyak mengonsumsi padi-padian. Karena itu, menurutnya, hal ini mesti menjadi perhatian kandidat capres-cawapres.

"Itu yang harus diseimbangkan. Kalau tidak, penduduk kita tidak sehat. Tidak tahan pangan," ujar dia.

Konsumsi pangan yang bervariasi ini pun bukan tanpa sebab. Bustanul mengatakan pangan sehat di Tanah Air tergolong mahal. Misalnya, untuk konsumsi makanan sehat dari buah dan sayur.

Kurang bervariasinya konsumsi makanan masyarakat pun membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara lain. Berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) pada 2022, Indonesia masih berada di ranking 63 dari 113 negara. Level Indonesia berada di bawah Malaysia dan Vietnam.

"Ini tantangan ketahanan pangan, perlu kita tahu capres-cawapres bisa menjawab dari sisi ini (konsumsi) tidak," kata dia. "Memang agak sulit dibanding dari sisi swasembada pangan."

Sebagai informasi, isu pangan akan mejadi salah satu topik dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar Minggu, 21 Januari 2024. Sesi debat yang akan mempertemukan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Maufud MD, ini mengangkat enam tema. Keenam tema tersebut, yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa.

