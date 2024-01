Rupiah Diperkirakan Bergerak Datar Jelang Rilis Data Inflasi AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) pada sesi awal perdagangan Kamis diperkirakan cenderung datar menjelang rilis data inflasi Indeks Harga Konsumen AS.

"Rupiah diperkirakan akan dibuka datar, investor cenderung wait and see menantikan data inflasi AS malam ini," kata analis mata uang Lukman Leong kepada Antara di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024.

Lukman memproyeksikan rupiah pada perdagangan hari ini bergerak di rentang Rp 15.450 per dolar AS sampai dengan Rp 15.550 per dolar AS.

Ia menuturkan inflasi AS secara bulanan (month on month atau mom) diperkirakan akan naik 0,2 persen dan secara tahunan (year on year atau yoy) naik dari 3,1 persen menjadi 3,2 persen.

"Data inflasi ini sangat diantisipasi investor menyusul data tenaga kerja yang kuat minggu lalu," ujarnya.

Data inflasi tersebut akan menjadi perhatian utama dalam melihat arah kebijakan suku bunga acuan bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) ke depan.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi dibuka menguat 17 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 15.553 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.570 per dolar AS.

