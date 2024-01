Prestasi Dua Direktur Bank Mandiri di 2023

Iklan

INFO BISNIS - Sepanjang tahun 2023, Bank Mandiri memperoleh ragam apresiasi serta pengakuan dari berbagai institusi atas keberhasilan dalam mengelola pengembangan bisnis yang positif lewat serangkaian strategi dan transformasi berkelanjutan.

Salah satunya penghargaan TOP BUMN Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia kepada dua Direktur BUMN. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi memperoleh apresiasi The Best CEO: Excellent In Strategic Leadership. Sedangkan Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo sebagai The Best CFO: Excellent in Finance Transformation.

TOP BUMN Awards 2023 merupakan acara yang digelar Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun ini, gelaran TOP BUMN Awards mengambil tajuk “Competitiveness, Innovation, and Prosperity”.

Adapun, apresiasi tersebut dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, invoasi, serta transformasi bisnis perusahaan, terutama di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis. Darmawan Junaidi, telah menahkodai Bank Mandiri sejak Oktober 2020, setelah ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Lewat kepemimpinannya, Darmawan berhasil membawa Bank Mandiri mencapai pertumbuhan yang signifikan. Sebagai Gambaran, bila merujuk laporan keuangan bulanan Bank Mandiri pada November 2023 secara bank only, perseroan telah mampu mencetak pertumbuhan kredit sebesar 13,65 persen year on year (yoy) menjadi Rp 1.046,05 triliun.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Peningkatan Industri Makanan Minuman

Pertumbuhan kredit ini juga diikuti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang meningkat 6,06 persen yoy menjadi Rp 1.125,05 triliun. Salah satu katalis pertumbuhan DPK ini didorong oleh kenaikan dari sisi dana murah (Current Account Saving Acccount/CASA) yang naik 8,69 persen yoy hingga menyentuh Rp 867,37 triliun.

Kinerja yang tumbuh positif ini, salah satunya diprakarsai oleh strategi Bank Mandiri yang fokus pada penguatan ekosistem serta didukung oleh digitalisasi yang menyeluruh pada bisnis perseroan.

Berkat pencapaian ini, Darmawan Junaidi juga mendapat ragam penghargaan seperti Hermawan Kartajaya Prize sebagai Marketeer of the Year 2023, Top CEO Indonesia Awards 2023 kategori The Best CEO in the Largest Asset Bank in Indonesia dari IDN Financials dan CNBC Indonesia Awards 2023 sebagai Most Influential & Adaptive Financial Leader.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Hal ini yang membawa Bank Mandiri untuk terus melakukan transformasi berkelanjutan dan memiliki pertumbuhan yang sustain dan dapat menyampaikan kontribusi terbaik untuk Indonesia,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 Januari 2024.

Selain Darmawan, Sigit Prastowo yang memperoleh penghargaan sebagai The Best CFO: Excellent In finance Tranformation untuk kategori Finance Transformation dari Bisnis Indonesia juga punya andil besar dalam percepatan pertumbuhan bisnis Bank Mandiri.

Sejak menjabat sebagai Direktur Keuangan di tahun 2020, Bank Mandiri telah berhasil mencapai kinerja yang solid. Tercermin dari rasio keuangan yang Bank Mandiri secara bank only di level optimal

Dari sisi profitabilitas, merujuk laporan keuangan September 2023 Bank Mandiri secara bank only mencatat Net Interest Margin (NIM) di level 5,35 persen, posisi ini naik 23 basis poin (bps) dibanding setahun sebelumnya. Kemudian Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) masing-masing menembus level 3,85 persen dan 26,34 persen, naik signifikan dibanding setahun sebelumnya.

Tak cuma itu, lewat penajaman transformasi digital, bank berlogo pita emas mampu menekan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ke level 52,92 persen atau turun 267 bps yoy. Disusul Cost to Income Ratio (CIR) Bank Mandiri per September 2023 telah turun 188 bps secara tahunan ke level 33,94 persen.

Keberhasilan strategi Bank Mandiri ini pun mendapat pengakuan tak hanya dari dalam negeri, namun internasional. Salah satunya gelar World’s Best Bank versi Forbes 2023 sebagai Bank BUMN Nomor 1 di Indonesia, Indonesia’s Best Bank dalam perheletan Euromoney Awards for Excellence 2023 dan Asiamoney Award 2023 sebagai Best Bank for Digital Solution in Indonesia.

Sigit mengatakan, selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, pihaknya optimis kinerja Bank Mandiri akan terus tumbuh. “Lewat pemetaan bisnis yang tepat, kami yakin Bank Mandiri akan terus tumbuh dan berkem­bang menjadi bank yang unggul dan berdaya saing di tingkat regional maupun global,” ujarnya. (*)