Kritik Indef: Debat Capres dan Cawapres Belum Beri Solusi Jitu Ekonomi Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance alias Indef menyoroti debat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang telah dilakukan pada bulan ini.

"Sudah disaksikan ya, debat Capres dan Cawapres kemarin belum memberikan suatu solusi jitu untuk perekonomian Indonesia," ujar Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, dalam diskusi virtual pada Kamis, 28 Desember 2023.

Dia menjelaskan, ini lantaran ide-ide yang dikemukakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat tersebut belum membumi. Jadi, kata Esther, tujuannya ingin mewujudkan Indonesia emas pada 2045.

"Malah beberapa programnya itu diarahkan ke masalah pembangunan Ibu Kota maupun infrastruktur yang menurut saya itu bukan menjadi program prioritas," ucap Esther.

Dia menuturkan, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi besar pada 2045 itu membutuhkan investasi sumber daya manusia, modal yang besar, dan teknologi. Namun, kenyataannya Indonesia selama 30 tahun masih terjebak pada middle income trap.

Pemilihan presiden yang akan digelar pada Februari 2023 nanti akan diikuti oleh tiga pasangan calon presiden-wakil presiden. Pasangan nomor urut 1 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sedangkan pasangan nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebelumnya telah menyelenggarakan debat Capres pada Selasa malam, 12 Desember 2023 di Gedung KPU, Jakarta dan disiarkan secara nasional. Debat tersebut membahas soal pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).

Sementara debat kedua diikuti oleh Cawapres dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Debat cawapres ini diadakan di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Jumat malam, 22 Desember 2023.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

