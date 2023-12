Ekonom Ini Kritik Rencana Gibran Bentuk Badan Penerimaan Negara: Bisa Timbul Kekuatan Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengeritik rencana Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang akan membentuk badan penerimaan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dan penerimaan pajak.

Nailul mengatakan, pembentukan Badan Penerimaan Negara langsung di bawah presiden akan menimbulkan kekuatan yang sangat besar bagi badan itu. Dengan kekuatan yang besar, potensi untuk terjadinya korupsi menjadi lebih besar.

"Sekarang di bawah Kemenkeu plus ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saja mereka masih bisa 'bermain' apalagi nanti jadi badan sendiri?" ujar Nailul dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 27 Desember 2023.

Nailul juga menyebut, untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan utama pajak di Indonesia yaitu korupsi.

"Satu langkah yang keliru jika ingin menaikkan penerimaan pajak dan bea cukai tapi tidak diberesi masalah utama dari pajak ini. Korupsi masalah utama dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak)," ujar Nailul.

