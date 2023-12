Gibran Sebut Kunjungan Wisata Ke Solo Lampaui Yogya Saat Idul Fitri, Ini Faktanya

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Calon Wakil Presiden Nomor Urut dua, Gibran Rakabuming Raka, sempat menyebutkan angka kunjungan wisatawan ke Solo melampaui jumlah kunjungan wisata di Yogyakarta saat momen Idul Fitri 2023 lalu.

Hal itu disampaikan Gibran saat debat cawapres 2024 di Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023 ketika memberi gambaran dampak perkembangan infrastruktur di Solo yang berhasil di masa pemerintahannya.

Bagaimana fakta sebenarya?

Pada momentum libur Idul Fitri 2023 lalu, pemerintah menetapkan masa cuti bersama 19-25 April 2023. Melansir data Tempo pada 13 Mei 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Solo saat itu mencatat jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Bengawan itu per 15 April hingga 1 Mei 2023 sebanyak 396.280 orang (sekitar 396 ribuan wisatawan). Jumlah itu terdiri atas wisatawan domestik sebanyak 396.132 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 148 orang.

Adapun berdasarkan data Tempo yang dilansir pada 8 Mei 2023, saat itu Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membeberkan pada libur Lebaran 2023 total ada sebanyak 1.655.814 (sekitar 1,6 juta) wisatawan berkunjung. Angka itu merujuk masa cuti bersama yang ditentukan pemerintah sebelumnya.

Namun, meskipun angka kunjungan wisatawan di Yogya pada periode tersebut jauh lebih tinggi dari yang di Solo, tapi jumlah wisatawan di ibu kota daerah istimewa itu turun 7,5 persen dari jumlah kunjungan wisatawan libur Lebaran 2022.

Perlu dicatat, data yang disampaikan Gibran berdasarkan kunjungan di Kota Solo saja yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data dari Yogyakarta konteksnya dihitung dari total lima kabupaten/kota se provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY.

Kepala Dinas Pariwisata DIY yang juga Penjabat Walikota Yogyakarta Singgih Rahardjo menuturkan, data jumlah pergerakan wisatawan di DIY saat libur lebaran diambil dari data pergerakan wisatawan di lima kabupaten/kota se DIY. Termasuk tempat pemungutan retribusi destinasi yang dikelola pemerintah daerah.

Singgih merinci saat momen libur lebaran 2023 lalu terjadi peningkatan pergerakan wisatawan di tiga wilayah libur DIY. Yakni Kota Yogyakarta sebanyak 240.674 wisatawan, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 144.809 wisatawan dan Kabupaten Bantul sebesar 264.699 wisatawan.

Sedangkan pergerakan wisatawan di dua kabupaten DIY yang mengalami penurunan, seperti di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah pergerakan 236.137 wisatawan dan Kabupaten Sleman dengan 769.525 wisatawan.

"Selama periode libur Lebaran itu, perputaran uang di DIY sebesar Rp 1,98 triliun dengan asumsi pengeluaran rata-rata wisatawan sebesar Rp 1,2 juta per wisatawan," kata Singgih.

Data terbaru Pemerintah Kota Yogyakarta jumlah kunjungan wisatawan periode Januari - November 2023 sendiri tercatat total 3.825.671 orang.

Adapun versi data yang dilansir Badan Perencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (Bappeda DIY) pada Januari hingga 12 Desember 2023 totalnya 6.096.943 orang dari lima kabupaten/kota yang ada.

Singgih sendiri pada Sabtu 23 Desember 2023 kepada wartawan enggan menanggapi lebih jauh klaim Gibran soal kunjungan wisata Solo yang menyalip Yogyakarta.

Singgih hanya menjelaskan bahwa Yogyakarta saat ini sudah tak terlalu mengejar jumlah kunjungan wisatawan atau mass tourism lagi. Namun lebih pada quality tourism atau wisata berkualitas yang dinilai lebih memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat.

"Kami tidak lagi mengejar jumlah kunjungan semata, melainkan lebih quality-nya, bagaimana wisatawan yang datang benar benar punya dampak positif terhadap sosial dan ekonomi," kata dia.

Pada periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru tahun ini, misalnya, Singgih menuturkan versi Kementerian Perhubungan melansir jumlah wisatawan ke Yogya bakal mencapai 7 jutaan.

Sedangkan berdasar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DIY di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada Kamis (21 Desember 2023) diungkapkan momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono membeberkan kemungkinan DIY akan dikunjungi 4,45 juta orang.

"Baik itu yang hanya lewat maupun yang stay di Yogyakarta," kata Sultan.

Singgih mengungkapkan saat ini yang dikejar Yogyakarta lebih ke lama tinggal dan berapa banyak belanja wisatawan saat berada di Yogya. "Rata-rata saat ini Rp 2,7 juta spending money per wisatawan per kunjungan, artinya mereka spend time di sini sekitar 1,5 malam lenght of stay-nya," kata Singgih.

