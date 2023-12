Ini Lima Pemenang Pengusaha Muda BRILiaN 2023

Iklan

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menetapkan lima pemenang program akselerasi bisnis Pengusaha Muda BRILiaN (PMB) 2023. Pengumuman berlangsung saat Closing Ceremony UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, Ahad, 10 Desember silam.

Program PMB berlangsung pada Agustus 2023 dan menuai minat ribuan enterpreneur muda yang mendaftar. Mereka menjalankan proses seleksi dan inkubasi bisnis sejak September, hingga akhirnya terkurasi sebanyak 100 peserta di tahap awal kompetisi. Kemudian mengerucut menjadi Top 21 yang berasal dari 10 wilayah, yakni Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Lampung, Bali, dan Makassar.

Saat menyerahkan hadiah untuk pemenang, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Amam Sukriyanto Amam mengatakan PMB 2023 diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan kapasitas serta kualitas UMKM.

“Dan tentunya tercipta lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha muda baru dengan bisnis yang lebih inovatif dan kreatif, yang nantinya dapat menopang dan mendorong ekonomi Indonesia dan sekaligus sebagai dukungan BRI dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju berpenghasilan tinggi,” ucap Amam.

Lima pengusaha muda yang meraih penghargaan tersebut adalah: Orlenalycious dari Bali (Juara 1), Varesse dari Jakarta (Juara 2), Cahaya Naturals dari Jakarta (Juara 3), HaluanBali dari Bali (Harapan 1), dan Bakso Sritikah dari Malang (Harapan 2).

Dalam tahap penjurian akhir, terlibat beberapa sosok yang berpengaruh untuk menilai ke-21 finalis, antara lain Dr. Kilala Tilaar sebagai CEO Martha Tilaar Group, Fetty Kwartaty sebagai CEO Sarinah, Billy Boen sebagai Super Mentor PMB 2023, Ronald Walla sebagai Head of SME Apindo, Richie Wirjan sebagai Principal PMB 2023, dan Natalia Veronica sebagai Division Head of Value and Assets Product Development BRI.

Aman mengatakan bahwa juara 1, pemilik usaha Orlenalycious yang baru berumur 20 tahun patut dicontoh. “Sudah pandai dalam membaca peluang pasar, kami juga ucapkan selamat kepada seluruh pemenang PMB 2023 lainnya, semoga yang muda tidak takut untuk memulai" ujarnya.

Orlenalycious didirikan oleh Putu Metta Puspita Dewi sejak 2018. Memproduksi brownies dan croissant sebagai sweet dessert untuk anak muda berusia di Denpasar Bali. Prouk unik, selalu berinovasi dan menggunakan bahan berkualitas dengan harga terjangkau.

Mendapat anugerah tertinggi, Metta mengakui pengaruh PMB yang sangat besar. “Dari PMB aku jadi melakukan banyak banget perubahan. Aku jadi tahu proses HAKI, membuat landing page website, dan aku tahu bagaimana caranya untuk engage sama customer. Kalau nggak ada PMB mungkin aku gak tau value itu."

Selanjutnya, Marcella Yanita K dinobatkan sebagai runner up PMB 2023. Varesse, Perusahaan perawatan rambut, menawarkan solusi hair loss dengan produknya untuk pria dan Wanita usia 25-70 tahun di level SES A.

Sedangkan Amadeus Yeremia Probowo sebagai Juara 3 mendirikan usaha Cahaya Naturals yang menyediakan produk perawatan kulit alami berbasis sains, untuk bayi dan dewasa dengan kulit kering dan sensitif eskim.

Juara Harapan 1, Defria Amelia Kirana sebagai jenama “Haluan Bali” yang membuat produk sustainable fashion digital brand untuk pencipta outfif colorful dan cinta Indonesia. “Pengaruh PMB untuk Haluan Bali dari awal itu mengalami meningkatan omzet sampai 30 persen. Tapi yang paling keren, bukan hanya dari omzet yang kita dapatkan tapi juga insight para super mentor yang luar biasa. Membuat Haluan Bali berpikir keras untuk memberikan yang terbaik di 2024 nanti,” ujar Defria.

Adapun, Eko Susanto yang meraih Juara Harapan 2 melalui usahanya, PT Restu Ibu Grup yang memproduksi Bakso Srtitikah, varian bakso Malang dalam kemasan siap saji. Konsumen utamanya adalah pekerja migran Indonesia di Hongkong.

Semua pemenang PMB 2023 berhak mendapatkan total hadiah hingga ratusan juta rupiah dan mendapatkan pinjaman dengan suku bunga 0 persen dari BRI, serta free trial advance dari aplikasi Majoo selama 6 bulan. (*)