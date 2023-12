Debat Cawapres, Indef Soroti Ekonomi Digital Bawa Konsekuensi Perubahan Dunia Kerja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengkritisi program ekonomi digital yang akan dibahas oleh para calon wakil presiden (Cawapres) pada debat cawapres yang digelar KPU pada Jumat besok, 22 Desember 2023. Tiga cawapres itu adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Ia lalu merangkum beberapa program dari tiga cawapres itu. Cak Imin, misalnya berjanji akan menyediakan 15 juta pekerjaan baru dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan generasi Z. Sementara Gibran mendorong perusahaan swasta dan BUMN membuka kuota pekerjaan bagi pemuda dan penyandang disabilitas. Sedangkan Mahfud MD menargetkan pembukaan 17 juta lapangan kerja baru.

Namun Esther juga mengingatkan para cawapres yang ingin mendorong ekonomi digital, maka sejumlah hal terkait harus dibahas. “Jika ingin membicarakan ekonomi digital, maka berkaitan dengan ketenagakerjaan, perdagangan, digital payment, hingga financial technology,” ujar dia dalam diskusi bertajuk ‘Mengurai gagasan Cawapres tentang Ekonomi’ yang digelar virtual pada Kamis, 21 Desember 2023.

Apalagi, menurut Esther, di era ekonomi digital saat ini ada perubahan dunia kerja, khususnya untuk generasi milenial dan generasi Z. Perubahan tersebut disebabkan karena ada otomatisasi dan digital teknologi yang mendorong transformasi di dunia pekerjaan, bahkan ada pekerjaan yang mendominasi tetapi sekarang sudah terhadapukan.

Misalnya, dia mencontohkan, di jalan tol. Dulu ketika melewati jalan tol, pembayaran menggunakan uang tunai dan membutuhkan pegawai untuk menerima pembayaran atau mengembalikan kelebihan uang. Tetapi sekarang dengan adanya kartu e-tol, pekerja itu tak lagi dibutuhkan.

Walhasil, adanya perubahan digital ini selain membuka pekerjaan baru, tapi juga berisiko menghilangkan pekerjaan yang sudah tidak dibutuhkan. “Selain itu juga ada perubahan pola kerja, hubungan kontrak kerja, hingga durasi kerja,” tutur Esther.

Ia juga menyoroti munculnya banyak pekerjaan baru yang akan membawa sejumlah tantangan. Sebagai contoh, definisi dan status pekerjaan akan berubah, banyak freelancer, atau banyak pekerja on demand market.

Pekerja tersebut, menurut Esther, sering kali tidak memperoleh perlindungan sosial, keselamatan, bahkan kesehatan kerjanya terkadang terabaikan. “Di sisi lain pengupahannya juga tidak standar. Apalagi dengan peraturan ketenagakerjaan, kadang-kadang tidak bisa mengikuti,” ucap dia.

Oleh sebab itu, pemerintah harus mengacu pada skema perlindungan pekerjaan karena bakal lebih banyak muncul pekerjaan di sektor informal. “Dan harus ada peningkatan pendidikan agar tidak terjadi low skill labor trap,” ucap Esther.

Soal ekonomi digital ini akan menjadi salah satu tema debat Cawapres pada Jumat besok, 22 Desember 2023. Debat itu akan mempertemukan tiga cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Para capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan ikut hadir, namun hanya sebagai pendamping cawapres dan tak akan bicara.

Selain mengenai ekonomi digital, debat tersebut juga akan membahas isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

