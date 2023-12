Daftar Promo Natal dan Tahun Baru 2023, Jangan Sampai Ketinggalan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang perayaan natal dan tahun baru, ada banyak promo natal dan tahun baru yang ditawarkan berbagai produk. Mulai dari produk fashion seperti pakaian, tas dan sepatu, hingga produk skincare, makanan dan tiket perjalanan wisata.

Hari Natal dan Tahun Baru selalu identik dengan program seasonal discount. Pusat perbelanjaan dan mall biasanya akan memberikan midnight sale, sedangkan toko-toko online memiliki skema diskonnya masing-masing.

Di tahun 2023 ini, apa saja promo natal dan tahun baru? Apakah ada ada potongan lebih dari 50%? Mari cari tahu promo dan diskon apa saja yang berlaku sepanjang bulan Desember 2023 ini.

Daftar Promo Natal dan Tahun Baru

1. Chigo x Flip

Chgo bekerja sama dengan Flip memberikan promo paket ayam goreng, snack dan minuman coklat yang dijual mulai dari Rp10 ribu saja selama bulan Desember, hingga 31 Desember 2023.

2. Raa-cha Suki

Raa-cha Suki menawarkan promo perayaan Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yaitu promo YES (Year End Special). Promo tersebut menjual paket suki & barbeque lengkap dengan nasi dan minumnya yang dijual mulai dari Rp71 ribu.

3. Aston Inn Pandanaran, Semarang

Aston Inn Pandanaran, Semarang, menawarkan promo spesial yakni paket Sparkling Christmas, di mana pengunjung dapat menginap di kamar studio plus lengkap dengan sarapan untuk 2 orang dengan biaya Rp1,1 jutaan. Promo ini berlaku untuk periode menginap di tanggal 24 Desember 2023.

4. Popeyes Dealcember

Restoran Popeyes memberikan paket promo Dealcember yang menawarkan diskon kepada konsumen hingga 56%. Periode promo tersebut berlaku hingga 31 Januari 2024.

Ada banyak pilihan menu yang bisa Anda pilih mulai dari sandwich, paket ayam dan nasi, hingga ice cream dan float. Menariknya promo tersebut bisa digunakan untuk dine in, take away atau drive thru.

5. Cotton On dan Rubi

Ingin berbelanja fashion selama pergantian tahun? Maka Cotton on dan Rubi bisa jadi pilihannya. Ada promo 50% yang berlaku sampai akhir tahun yakni 31 Desember 2023. Bahkan promo tersebut berlaku juga untuk pembelian online.

6. Batik Air x BookCabin

Ada juga promo tiket perjalanan dari Batik Air yang bekerja dengan BookCabin. Pelanggan Batik Air yang membeli tiket pesawat di BookCabin akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp50 ribu.

Kemudian promo khusus paket liburan keluarga keluar negeri dengan harga tiket pesawat PP mulai dari Rp1,5 juta. Adapun rutenya mulai dari Kuala Lumpur, Taiwan, Hongkong, Guangzhou hingga Dubai.

7. IKEA

IKEA menawarkan diskon natal dan tahun baru sebesar 85% untuk produk-produk khususnya sebanyak 1.500 produk yang terdiri dari perabot dan aksesoris rumah. Promo tersebut sudah termasuk deal special untuk makanan di IKEA. Promo berlaku hingga 21 Desember 2023.

8. Lippo Mall Puri

Jika tak ada kesempatan menghabiskan waktu di luar negeri atau luar kota. Anda bisa mengajak anak-anak untuk menghabiskan pergantian malam di Lippo Mall Puri.

Di sana ada program Magical Night Sale dan acara khusus anak. Diskon besar-besaran hingga 80% di tanggal 16 Desember.

Kemudian ada acara Cocomelon Christmas dengan menampilkan karakter Cocomelon mulai dari 8 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024.

9. Grab

Transportasi online, Grab, menawarkan promo liburan bersama keluarga dengan besaran promo sebesar 95% yang berlaku untuk layanan motor atau mobil untuk periode 31 Desember 2023.

10. Zap Clinic

Promo yang terakhir ada promo dari ZAP Clinic yakni promo pay 1 for 2, di mana harga Rp1,2 juta untuk treatment DNA Salmon Micro Injection.

Nah, itulah 10 promo natal dan tahun baru sepanjang Desember 2023 ini. Yuk, cari lebih banyak promo dan diskon lainnya.

HERZANINDYA MAULIANTI

