Menteri BUMN Erick Thohir Muncul di Poster Kampanye Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Tsamara Amany

TEMPO.CO, Jakarta - Wajah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir muncul di poster kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Staf Khusus Menteri BUMN Tsamara Amany buka suara soal ini.

Tsamara mengatakan Erick tidak melakukan kampanye tersebut. "Pak Erick tidak hadir di dalam kampanye, apalagi yang berkaitan di hari kerja. Tidak ada kampanye," ujar dia saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Desember 2023.

Sementara itu, poster kampanye Prabowo-Gibran yang memuat wajah Erick Thohir beredar di media sosial X (dulu Twitter), yakni lewat akun @MurtadhaO*** pada Ahad, 17 Desember 2023.

Poster tersebut bertuliskan 'IOU ARE INVITED TO: DEKLARASI MUDA BERAKHLAK FOR PRABOWO - GIBRAN CAWAPRES - CAWAPRWS 2024'. Adapun deklarasi tersebut akan dilakukan di XXI Plaza Senayan, Jakarta pada Selasa besok, 19 Desember 2023.

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget! Cc: @bawaslu_RI @KemenBUMN," tulis akun #MurtadhaO***.

Unggahan tersebut telah disukai 270-an pengguna X dan dikomentari puluhan orang. Salah satunya adalah akun @bang3adi "itu @erickthohir fokuslah urusin BUMN karya...waskita...yang bentar lagi mau delisting".

Akun @SotoAyam**** juga ikut berkomentar. "Pak @erickthohir beneran ini core value BUMN dipakai untuk kampanye?" cuit akun tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Gibran yang menjadi calon wakil Prabowo adalah Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

