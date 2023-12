Erick Thohir Buka Suara Soal Fotonya di Poster Deklarasi Dukung Prabowo - Gibran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi perihal fotonya yang muncul di poster deklarasi Muda BerAKHLAK yang mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Erick Thohir mengatakan, sebagai menteri dirinya tidak boleh mengikuti kampanye. Menteri atau pejabat setingkat menteri pun harus mengajukan cuti jika mengikuti kampanye.

Tapi Erick juga mengakui, ada relawan yang dulu mendukungnya beralih mendukung calon presiden dan wakil presiden lain. "Saya tidak bisa melarang relawan-relawan yang dulu mendukung saya untuk pro ke siapa, karena itu pilihan mereka," ujar dia saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Desember 2023.

Menurut Erick, sah-sah saja relawannya menggunakan fotonya dalam poster tersebut. Sebab, bukan berarti dirinya datang.

Erick pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghadiri acara deklarasi Muda BerAKHLAK tersebut. "Saya ke Saudi," ujar dia.

Adapun soal slogan AKHLAK, menurut Erick, bukan hanya digunakan pegawai BUMN. Dia pun tidak bisa melarang orang-orang menggunakan slogan tersebut, termasuk di antaranya yang terdapat dalam poster deklarasi itu.

Lebih jauh, Erick tak menampik akan terlibat dalam kampanye Pilpres 2024. "Ada saatnya terlibat, tapi kan enggak hari ini. Sekarang kampanye buat BUMN," ucap dia.

Poster deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Gibran yang memuat wajah Erick Thohir beredar di media sosial X (dulu Twitter), yakni lewat akun @MurtadhaO*** pada Ahad, 17 Desember 2023.

Poster itu bertuliskan 'YOU ARE INVITED TO: DEKLARASI MUDA BERAKHLAK FOR PRABOWO - GIBRAN CAPRES - CAWAPRES 2024'. Deklarasi tersebut akan dilakukan di XXI Plaza Senayan, Jakarta pada besok, Selasa, 19 Desember 2023.

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget! Cc: @bawaslu_RI @KemenBUMN," cuit akun #MurtadhaO***.

Hingga berita ini ditayangkan, tercatat unggahan itu telah disukai 270-an pengguna X dan dikomentari puluhan orang. Salah satunya adalah akun @bang**** "itu @erickthohir fokuslah urusin BUMN karya...waskita...yang bentar lagi mau delisting".

Akun @SotoAyam**** juga ikut berkomentar. "Pak @erickthohir beneran ini core value BUMN dipakai untuk kampanye?" ucap akun tersebut.

