Anies-Cak Imin Janjikan Bansos Plus, Ini Penjelasannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyatakan bahwa program bantuan sosial atau Bansos plus yang akan digulirkan oleh calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) nantinya lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi penerimanya. "Program bansos plus ini yang akan diperbaiki tata kelolanya," kata Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN Reynaldi Sarijowan ketika dihubungi di Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden-wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Pasangan ini akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Reynaldi mengatakan bahwa perubahan yang dibawa oleh pasangan calon nomor urut 1 itu bukan meniadakan apa yang telah ada, melainkan akan meningkatkan dan mengubah ke ranah lebih baik.

Seperti Bansos, kata Reynaldi, nantinya jika AMIN terpilih untuk memimpin Indonesia akan memperbaiki tata kelola Bansos, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Selain itu, data penerima Bansos juga akan diperbaiki dan disempurnakan karena hingga saat ini data penerima masih banyak yang tidak tepat, bahkan yang seharusnya menjadi penerima malah tidak begitu sebaliknya. "Bansos plus itu sebenarnya meningkatkan kualitas dan kuantitas program, dan manfaatnya bisa lebih luas lagi," ujarnya.

Sebelumnya, saat berkampanye di Provinsi Riau, Capres Anies Baswedan memperkenalkan program bansos plus, yang merupakan upgrade dari program sebelumnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Program tersebut, kata Anies, sekaligus memperkuat salah satu poin perubahan, yakni meningkatkan apa yang sudah baik. Bansos plus ini memiliki tiga poin utama, yakni plus manfaatnya, plus penerimanya, plus layanannya.

"Kedua, kami juga mengenalkan bansos plus, plus manfaatnya yang artinya manfaatnya akan ditambah, plus penerimanya yang artinya data penerima diperbaiki, dan plus layanannya yang artinya negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima bansos plus," katanya.

Pilihan Editor: Analis Ini Setuju Anies Atasi Kemacetan Jakarta daripada Pindah ke IKN, Begini Solusinya