Nyaman Bersama Super App BRImo!

INFO NASIONAL – Super App BRImo, mobile banking milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senantiasa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah. Layanan digital ini memudahkan penggunanya, salah satunya dengan menggunakan face id untuk login ke aplikasi BRImo apabila membutuhkan transaksi cepat.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan, layanan face id dapat membantu pengguna BRImo untuk login secara cepat. “Layanan ini sudah lama dimiliki BRImo, namun belum semua masyarakat yang mengetahuinya. Ini akan menjadi solusi sehingga dapat dijadikan opsi bagi pengguna agar tidak repot mengetik password,” ujarnya.

Tak hanya face id, cara login menggunakan sensor sidik jari juga telah tersedia di BRImo. Hal ini dapat digunakan oleh nasabah pengguna smartphone yang sudah mendukung fasilitas sensor sidik jari dan sensor wajah. Aplikasi BRImo pun semakin aman sehingga asset saldo rekening dapat terlindungi.

Adapun cara mengaktifkan fitur Face Id untuk Login di BRImo sebagai berikut.

Buka menu Pengaturan smartphone

Pilih menu Kata Sandi & Keamanan Pilih Sensor Wajah/Face Id/Wajah Masukan pola atau PIN Kunci Layar smartphone Pengguna dapat mengarahkan kamera depan ke wajah untuk merekam System akan mengambil sketsa wajah pengguna beberapa bagian sesuai arahan Perekaman wajah berhasil, selanjutnya klik simpan, maka sensor wajah sudah tersimpan

Tak hanya itu, di dalam super app BRImo juga terdapat berbagai macam layanan dan aplikasi untuk beberapa transaksi keuangan seperti buka rekening sampai dengan transaksi tanpa kartu, virtual debit untuk belanja online, bayar QRIS.

Super app BRImo pun selalu melakukan inovasi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dari beragam segmen, mulai dari penambahan fitur untuk investasi, pembelian tiket kereta cepat Whoosh, voucher games dan streaming yang memenuhi kebutuhan lifestyle, hingga fitur pendaftaran merchant. Terlebih lagi pada 17 November 2023, super app BRImo juga semakin lengkap dengan menghadirkan QRIS antar negara (cross-border) yang dapat ditransaksikan oleh pengguna saat berbelanja di Singapura.

Sebagai informasi, kinerja BRImo hingga Oktober 2023 tercatat memiliki jumlah transaksi hingga 2,46 miliar transaksi, bertumbuh sekitar 73,88%. Adapun untuk nominal transaksi mencapai Rp3.353 triliun atau bertumbuh sekitar 60,83% yoy. Dari sisi pengguna, super app BRImo telah digunakan oleh 30,4 juta user, angka tersebut meningkat pesat dari 2,9 juta pada akhir Desember 2019.

BRImo telah membantu nasabah untuk dapat bertransaksi hanya melalui genggaman dan saat ini terus dilengkapi fitur yang memudahkan agar dapat menjangkau hingga ke luar negeri untuk berbagai transaksi. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu wujud apresiasi dari industri dalam ajang Editor’s Choice Award 2023 bahwa BRImo ditetapkan sebagai “Remittance Service in Mobile Apps of the Year” pada 12 Oktober 2023 yang lalu.(*)