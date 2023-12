Prestasi Gemilang, BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi

Iklan

INFO BISNIS - Memasuki penghujung tahun 2023, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menorehkan capaian positif di sektor industri perbankan nasional. Yang terbaru, Bank BRI mendapatkan dua penghargaan dari CNBC Indonesia Awards 2023 yakni Maestro CEO of The Year untuk Direktur Utama BRI Sunarso, serta kategori Most Profitable Bank with Best GCG (Good Corporate Governance).

Ada pun penghargaan ini diserahkan Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin dan Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel kepada Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto di Jakarta (14/12).

Untuk kategori Maestro CEO of The Year, penghargaan diberikan karena Sunarso dianggap berhasil memimpin BRI dan terus menjalankan transformasi berkelanjutan yang menjadi fondasi kesuksesan perseroan dalam menjaga kinerja positif.

Selama kepemimpinan Sunarso, saham BRI (BBRI) diapresiasi investor dengan keberhasiannyal menyentuh All Time High pada 27 Juli 2023 di level Rp5.750 per lembar saham. Harga tersebut merupakan harga setelah stock split BRI pada 11 Januari 2011 dengan rasio 1:2 dan pada 10 November 2017 dengan rasio 1:5.

Selain itu, dibawah kepemimpinan Sunarso, BRI berhasil menjalankan aksi korporasi dengan skala internasional. Pada 13 September 2021, Bank BRI mendapat mandat baru sebagai induk Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) melalui sinergi dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Hal ini ditandai dengan proses tambah modal lewat rights issue. Melalui aksi korporasi tersebut, BRI berhasil meraih nilai emisi sebesar Rp95,9 triliun. Pencapaian ini menjadikan right issue BRI yang terbesar di Asia Tenggara, kemudian terbesar ke-3 di Asia dan ke-7 di Dunia. Selain itu, Sunarso berhasil menginisiasi transformasi di BRI sejak tahun 2016 dengan fokus pada area digital dan culture.

Sementara itu, untuk kategori Most Profitable Bank with Best GCG, BRI menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan bisnisnya yakni transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), serta kewajaran dan kesetaraan (fairness).

Atas penghargaan tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI). “Saya dedikasikan penghargaan ini kepada Insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia”, ungkapnya.

Sunarso menegaskan bahwa pencapaian BRI tersebut tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja cemerlang secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan keuangan perseroan kuartal III-2023, BRI membukukan laba bersih secara konsolidasian senilai Rp 44,21 triliun sampai dengan periode September 2023. Raihan laba tersebut meningkat 12,47% secara yoy. “Kinerja impresif BRI tersebut tentunya sesuai dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) perseroan yang juga dapat menjaga fundamental perusahaan yang sehat”, jelasnya.

CNBC Indonesia Awards 2023 mengusung tema 'Maintaining Optimism Amid Uncertainty' merupakan bentuk apresiasi CNBC Indonesia kepada berbagai sektor usaha dan industri yang memiliki andil dalam membawa dampak positif terhadap kemajuan ekonomi tanah air.(*)