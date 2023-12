Ekonom Memprediksi Tren Investasi Tahun Pemilu 2024 Meningkat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior sekaligus founder Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini, memaparkan tren investasi pada tahun Pemilu, saat para investor dipersepsikan cenderung wait and see. Terlebih dengan adanya tren Investasi pada Pemilu-pemilu sebelumnya yang cenderung menurun.

“Tapi kita tidak mengikuti pola itu (tren menurun di tahun politik). Kenapa? karena investasi yang terjadi 3 tahun terakhir itu investasi sektor primer dan juga sektor sekunder, trennya sedang naik,” ujar Hendri dalam acara seminar CORE Economic Outlook 2024, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.

Sejak 2019, pertumbuhan realisasi investasi terutama sektor primer, khususnya tambang, dan sektor sekunder, seperti logam dasar dan petrokimia terpantau tumbuh tinggi. Oleh katena itu, CORE memprediksi investasi akan melanjutkan tren penguatannya, bahkan berlanjut hingga akhir masa pemerintahan pada Oktober 2024.

Lebih lanjut, Hendri memproyeksi tambahan konsumsi dari belanja yang dikeluarkan dari kegiatan Pemilu 2024 akan mencapai kurang lebih Rp 258 triliun.

“Berapa sih uang yang akan digelontorkan? Menurut kami ada sekitar Rp 294,5 triliun, yakni dari yang privat seperti calon presiden, caleg, dan sebagainya itu sekitar Rp 258 triliun, dan 2024 akan ada tambahan Rp 36,5 triliun untuk anggaran APBN,” tuturnya.

Menurut Hendri, angka ini tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia. “Meskipun besarannya tidak banyak, seperti yang tambahan konsumsi (privat) itu setara dengan 4,2 persen total konsumsi rumah tangga, tapi ini akan menggerakan ekonomi,” kata dia.

