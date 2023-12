Otorita IKN Ungkap Urban Mobility Bakal Jadi Tulang Punggung Ibu Kota Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Urban Mobility Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Resdiansyah alias Dian mengatakan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan menjadikan urban mobility sebagai tulang punggung. Menurut dia, transportasi tidak boleh dilepaskan land use and transport interction (interaksi penggunaan lahan dan transportasi).

“Setiap ada pengembangan kawasan baru backbone-nya adalah transportasi,” ujar dia saat ditemui di Gedung Sequis Center, Jakarta Selatan, pada Selasa, 5 Desember 2023.

Baca Juga: Pengamat Ragu Para Pegawai Pindah Kerja ke IKN Meski Ada Insentif Bebas Pajak

Dian menuturkan IKN akan dibangun dengan konsep 10 minute city, artinya kemana pun masyarakat bisa menjangkau berbagai lokasi hanya dengan 10 menit saja. Misalnya halte hingga ke gedung perkantoran. Otorita IKN akan memastikan adanya mobilitas yang aktif mulai dari walking (berjalan kaki), cycling (bersepeda), dan public transport (transportasi publik).

Sehingga, Dian menjelaskan, 80 persen yang beroperasi di IKN adalah transportasi publik, sisanya 20 persen kendaraan pribadi. “Itu perintah presiden (Presiden Joko Widodo alias jokowi),” ucap Dian.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pekerjaan rumah yang dilakukan salah satunya mengontrol agar kendaraan pribadi yang beredar di kawasan IKN tetap 20 persen dengan mengguanakan intelligence transport system (sistem intelijen transportasi). Menurut Dian, Otorita IKN akan memasang banyak teknologi untuk memastikan kendaraan pribadi hanya 20 persen.

Jika di kawasan IKN sudah ada 20 persen kendaraan pribadi, maka kendaraan lain tidak boleh masuk kawasan IKN khususnya kawasan inti pusat pemerintah (KIPP). Nantinya akan ada tempat parkir, lalu harus menggunakan transportasi publik. “Your not allowed to come to (kamu tidak diperkenankan data ke) IKN masuk ke KIPP, menggunakan kendaraan pribadi kalau sudah 20 persen,” tutur Dian.

Dian juga menjelaskan bahwa para pejabat juga nantinya akan menggunakan transportasi umum, untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Namun ada yang dikecualikan seperti kendaraan dinas atau kenegaraan. “Ada spesifikasi-spesifikasi khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, nanti ada peraturannya sendiri,” kata dia.