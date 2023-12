Meski Diritik Anies dan PKS, Sandiaga Yakin Pembangunan IKN Tetap akan Dilanjutkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yakin pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap akan dilanjutkan meskipun ada yang menolak. Menurut Sandiaga, hal itu karena pembangunan IKN itu sudah menjadi undang-undang.

"IKN itu sudah jadi undang-undang. Yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa IKN ini menjadi program yang akan dilanjutkan," kata Sandiaga usai acara Korea-Indonesia Economic Cooperation Forum in Commemoration of the 50Th Anniversary of Diplomatic Relations di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis, 30 November 2023.

Sandiaga juga menyebut, sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Ketua Tim Dewan Pakar pasangan Ganjar-Mahfud, Sandiaga memastikan program pembangunan IKN ini akan terus berlanjut jika memenangi Pilpres.

Selain itu, Sandiaga juga memastikan pembangunan IKN tidak akan membebani anggaran negara. Ia mengklaim, pembiayaan IKN ditargetkan akan melibatkan swasta sebanyak 80 persen dan 20 persen ditanggung APBN.

"Dan dipastikan pembiayaannya tidak akan membebani anggaran negara. Membebani itu maksudnya mengandalkan swasta saja. Pembiayaannya itu 20 persen disiapkan pemerintah, jaringan infrastruktur dan sebagainya. 80 persen dibangun dalam kolaborasi public private partnership atau PPP," ucap Sandiaga.

Selanjutnya: Berbeda pendapat dengan calon presiden Anies Baswedan....