Moeldoko Sebut Korea Selatan Bisa Jadi Negara Investor Terbesar Kelima di Indonesia, Ini Sebabnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Moeldoko memprediksi Korea Selatan masuk lima besar negara investor di Indonesia pada tahun depan. Adapun saat ini Korea Selatan menjadi negara investor terbesar ke-7 di Indonesia.

"Saat ini Korea Selatan menjadi investor terbesar ke-7 di Indonesia. Saya berharap, tahun depan akan menjadi yang ke-5. Ekspor Korea Selatan-Indonesia pada 2022 yaitu US$ 12,8 miliar dan Impornya US$ 11,72 miliar," kata Moeldoko dalam acara Korea-Indonesia Economic Cooperation Forum in Commemoration of the 50Th Anniversary of Diplomatic Relations di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis, 30 November 2023.

Moeldoko menyebut Korea Selatan dapat menjadi negara investor terbesar kelima dalam waktu dekat karena ada lima alasan. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. "Kita telah bekerja keras untuk itu," ucap dia.

Kedua, kata dia, Indonesia telah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ini secara konsisten terus dilakukan. "Tiga kita telah sunguh-sungguh membenahi reformasi birokrasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima, dan pelayanan yang cepat," ujar Moeldoko.

Keempat, Indonesia telah melakukan perbaikan regulasi. Ada 74 regulasi yang diharmonisasi agar bisa memberikan kepastian di dunia usaha. Kelima, Indonesia saat ini telah melakukan transformasi ekonomi digital. "Kita telah melakukan pelayanan digital menuju green economy," kata dia.

"Dengan lima hal tersebut yang sedang kita garap, saya yakin investasi dengan Korea Selatan yang 7 besar akan menjadi 5 besar di tahun depan," ucap dia.

Sebagai informasi, hal itu disampaikan Moeldoko dalam Forum Kerjasama 50 Tahun Hubungan Diplomatik Korea-Indonesia. Acara ini diadakan untuk memperingati setengah abad hubungan diplomatik antara Korea dan Indonesia. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pengusaha, dan seniman dari kedua negara.

Dengan tema utama 'K-Wave & I-Wave, Together for the Future', forum ini diselenggarakan oleh Herald Corporation (Herald Economy & Korea Herald), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), Kedutaan Besar Korea di Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Korea, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

