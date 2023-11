Sri Mulyani: Di 2045 Penduduk Indonesia Lebih 300 Juta, Didominasi Generasi Produktif

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan populasi Indonesia pada 2045 mendatang kemungkinan sudah di atas 300 juta orang, di mana angka ini didominasi oleh generasi produktif.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menkeu mengatakan pondasi paling penting bagi sebuah negara adalah memperbaiki produktivitas, dengan cara menciptakan peluang.

“Indonesia 2045 yang sering disebutkan adalah Indonesia yang pada saat itu populasinya sudah di atas 300 juta orang. Kita akan menjadi ekonomi yang terbesar, mungkin bahkan di bawah ranking 10, atau bahkan rankingnya di 5. What does it mean? kita ingin menciptakan kemakmuran yang lebih berkeadilan,” ujar Sri Mulyani dalam acara pembukaan Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 di Spark, Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Menurutnya, hal ini bukan hanya sekedar mantra, tapi harus siapkan. “Pondasi paling penting bagi sebuah negara adalah memperbaiki productivity,” tuturnya.

Sri Mulyani kemudian menyampaikan kata-kata pemenang nobel ekonomi 2008, Paul Krugman. “Dia bilang productivity is not everything, but in the long run, productivity is almost everything. Sama seperti anda semua yang setiap hari dihadapkan pada pilihan hidup, maka anda bisa memilih untuk menjadi produktif atau tidak menjadi orang yang tidak produktif,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan inovasi merupakan salah satu karakteristik dari produktivitas itu sendiri.

“Inovasi itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dari langit ke kita. Inovasi bukan keberuntungan, tapi dia merupakan proses melalui pembelajaran dan dikelola,” kata Menkeu.

Dia juga menekankan suatu produktivitas dan inovasi akan terus menjadi tema bagi generasi milenial dan generasi Z. “Disrupsi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan langkah anda maju dan tidak berinovasi,” katanya.

