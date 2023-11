Pemerintah Klaim Bantuan Pangan Beras Berhasil Kendalikan Inflasi, Datanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan pangan atau bansos beras hingga Maret 2024. Pemerintah mengklaim program ini berhasil meredam kenaikan harga beras dan mengendalikan inflasi.

"Penyaluran bantuan pangan beras ini senantiasa dipastikan tepat sasaran dan tepat waktu," kata Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya pada Rabu malam, 22 November 2023.

Dia menyebut sudah ada penurunan inflasi beras secara bulanan setelah adanya penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini digulirkan. Berdasarkan catatannya, pada September 2023 inflasi beras secara bulanan adalah 5,61 persen. Kemudian pada inflasi beras di Oktober 2023 menjadi menurun dengan angka 1,72 persen.

Lebih lanjut, ia mengklaim kondisi harga beras medium di dalam negeri cenderung stabil. Arief merujuk data dari Panel Harga Pangan Bapanas. Pada 1 Oktober 2023, tercatat harga rata-rata semua provinsi untuk beras medium adalah Rp 13.220 per kilogram. Kemudian pada 21 November, ia mengatakan terlihat depresiasi 40 poin menjadi Rp 13.180 per kilogram.

Selain itu, Arief berujar tren depresiasi harga beras juga ditunjukkan di indeks harga beras dunia yang dirilis pada awal November ini oleh The Food and Agriculture Organization (FAO). Indeks harga beras dunia dilaporkan FAO rata-rata mencapai 138,9 poin pada Oktober 2023.

Angka tersebut turun 2,0 persen dibandingkan bulan September 2023. Akan tetapi, ia mengakui indeks tersebut masih tercatat 24,0 persen lebih tinggi dibandingkan Oktober pada tahun lalu.

Kendati demikian, harga beras saat ini masih jauh dari harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 10.900 per kilogram. Per 23 November 2023, Panel Harga Bapanas mencatat harga beras medium sebesar Rp 13.150 per kilogram.

Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pun mencatat harga beras masih jauh dari HET. Untuk beras kualitas medium I, harganya tercatat sebesar Rp 13.000 per kilogram dan harga beras kualitas medium II sebesar Rp 12.100 per kilogram.

