GMNI Minta DPR Awasi Penggunaan Laba Ditahan BUMN Menjelang Pilpres 2024: Mencegah Penyalahgunaan

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI meminta DPR RI agar mengawasi penggunaan laba ditahan badan usaha milik negara (BUMN) menjelang pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Apa sebabnya?

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan pihaknya menyoroti potensi penyalahgunaan laba ditahan BUMN. Arjuna mengklaim, ini menjadikan BUMN sebagai sapi perah politik dan sumber pendanaan untuk memenangkan salah satu calon.

Sebagai informasi, dinukil dari laman https://lmsspada.kemdikbud.go, laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. “Selama ini belum ada payung hukum soal besarnya laba ditahan. Celah ini bisa menjadi pintu masuk untuk menjadikan BUMN sebagai sapi perah politik," kata Arjuna dalam keterangan resminya pada Sabtu, 18 November 2023.

Tempo sudah mendapatkan izin GMNI untuk mengutip siaran pers mereka. "Berdasarkan temuan, ada sejumlah BUMN yang memiliki laba ditahan yang cukup jumbo," lanjut Arjuna.

BUMN tersebut adalah BRI sebesar Rp 207,2 triliun per 30 September 2023, Bank Mandiri sebesar Rp 175,9 triliun per 30 September 2023, PLN sebesar Rp 110,9 triliun per 30 Juni 2023, BNI Rp 99,1 triliun sebesar per 30 September 2023, Telkom sebesar Rp 98 triliun per 30 September 2023, Pertamina Rp 57,1 triliun per 31 Desember 2022, Pupuk Indonesia sebesar Rp 15,21 triliun per 31 Desember 2022, Antam sebesar Rp 13,5 triliun per 30 September 2023, dan PGN sebesar Rp 2,9 triliun per 30 September 2023.

Tempo lantas melakukan pengecekan terhadap laba ditahan di dalam laporan keuangan setiap perusahaan yang disebut. Menurut Laporan Keuangan Konsolidasian Interim BRI per 30 September 2023, laba perseroan yang belum ditentukan penggunaannya adalah Rp 2017,24 triliun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri per 30 September 2023 (Unaudited), laba ditahan adalah Rp 175,92 triliun. Sedangkan menurut Laporan Keuangan Konsolidasian per BNI 30 September 2023, laba yang tidak ditentukan penggunaannya adalah Rp 99,1 triliun.

Sementara berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom Indonesia per 30 September 2023 (Unaudited), laba yang belum ditentukan penggunaannya adalah Rp 98,02 triliun. Adapun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim ANTAM per 30 September 2023, laba perseroan ini yang belum ditentukan penggunaannya adalah Rp 13,58 triliun.

Menurut Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PGN per 20 September 2023 (Unaudited), laba PGN yang dicadangkan adalah US$ 2,59 atau sekitar Rp 39,98 triliun (asumsi kurs US$ 1 = Rp 15.437). Sementara berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Pertamina per 31 Desember 2022, laba yang belum ditentukan penggunaannya adalah US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 58,61 triliun.

Menurut Laporan Keuangan Konsolidasian PLN per 30 Juni 2023, laba yang tidak ditentukan penggunaannya adalah Rp 110,99 triliun. Sementara berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Pupuk Indonesia per 31 Desember 2021, laba ditahan adalah Rp 2,06 triliun.

Arjuna melanjutkan, oleh sebab itu GMNI meminta DPR membentuk panitia kerja alias Panja BUMN untuk mengawasi laba ditahan BUMN. Menurut dia, agar tidak disalahgunakan menjadi dana kampanye salah satu kandidat.

“Pasalnya rawan penyalahgunaan retained earnings (laba ditahan) dengan bungkus biaya operasional, CSR atau investasi, padahal untuk dana kampanye," tutur Arjuna.

Apalagi, klaim dia, akhir-akhir ini makin banyak terjadi gelombang pergantian jajaran pengurus dan direksi BUMN yang perlu mendapatkan pengawasan ekstra dari wakil rakyat. Sebab, BUMN memiliki perputaran uang yang begitu besar baik dari belanja modal maupun belanja operasional.

“Kita harus memastikan medan pertempuran itu adil. Jangan ada yang diuntungkan karena ada kucuran dana dari BUMN yang dibungkus dengan berbagai macam bentuk," ucap dia.

Tempo lantas meminta konfirmasi kepada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengenai potensi laba ditahan BUMN untuk dana Pilpres 2024. Namun, pesan yang dikirimkan Tempo belum direspons.

