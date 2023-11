Harga Emas Antam Hari Ini Naik jadi Rp 1.100.000 per Gram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas Antam naik ke level Rp 1.100.000 per gram dalam perdagangan akhir pekan, Sabtu, 18 November 2023. Harga emas Antam naik Rp 5.000 dari perdagangan Jumat di level Rp 1.095.000 per gram.

Tren yang sama terjadi pada harga jual kembali atau buyback. Hari ini buyback juga naik Rp 5.000 menjadi Rp 997.000 per gram. Sebelumnya, pada Jumat kemarin, buyback masih di level Rp 992.000 per gram.

Adapun sebagaimana PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 bagi pemegang NPWP. Semengtara non-NPWP dikenakan PPh 3 persen. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga emas Antam yang terdaftar di logammulia.com dalam perdagangan Sabtu, 18 November 2023:

0,5 gram Rp 600.000

1 gram Rp 1.100.000

2 gram Rp 2.140.000

3 gram Rp 3.185.000

5 gram Rp 5.275.000

10 gram Rp 10.495.000

25 gram Rp 26.112.000

50 gram Rp 52.145.000

100 gram Rp 104.212.000

250 gram Rp 260.265.000

500 gram Rp 520.320.000

1.000 gram Rp 1.040.600.000

Harga emas berjangka sebelumnya naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) karena didorong oleh pelemahan dolar AS dan jatuhnya imbal hasil obligasi pemerintah AS. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup naik US$ 23 atau 1,17 persen menjadi US$ 1.987,3 per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis, 16 November 2023, bahwa klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian AS naik 13.000 klaim menjadi 231.000 klaim yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 11 November dan menjadi yang tertinggi sejak Agustus. Para ekonom sebelumnya memperkirakan 220.000 klaim pada minggu tersebut.

Adapun indeks harga konsumen (CPI) dan indeks harga produsen (PPI) AS Oktober lebih lemah dari perkiraan, klaim pengangguran awal yang lebih tinggi dari perkiraan kembali memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunganya stabil pada pertemuan Desember dan mungkin akan mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya.

Data ekonomi lainnya yang dirilis pada Kamis lalu juga beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga impor AS turun sebesar 0,8 persen pada Oktober setelah naik sebesar 0,4 persen yang direvisi naik pada September. Para ekonom sebelumnya memperkirakan harga impor akan turun sebesar 0,3 persen.

Federal Reserve melaporkan bahwa produksi industri AS turun 0,6 persen pada Oktober setelah naik tipis sebesar 0,1 persen pada September. Para ekonom sebelumnya memperkirakan produksi industri akan turun sebesar 0,3 persen.

The Fed Philadelphia melaporkan bahwa ukuran aktivitas bisnis regional sedikit meningkat menjadi negatif 5,9 pada November dari negatif 9 pada Oktober. Sebelumnya para ekonom memperkirakan angka negatif 7,5 pada bulan November.

Selain emas, logam mulia lainnya seperti perak, untuk pengiriman Desember ditutup naik 39,5 sen atau 1,86 persen ke US$ 23,933 per ounce. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari ditutup naik US$ 0,8 atau 0,09 persen ke US$ 902,8 per ounce.

RIRI RAHAYU | ANTARA

