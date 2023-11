BLT El Nino Rp 400 Ribu, Ini Cara Lapor jika Tidak Mendapatkannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino Rp 200 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini akan disalurkan per dua bulan sekaligus, yakni November dan Desember 2023.

“Prosesnya bisa diakselerasi November sampai Desember, kita transfer satu kali, sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus Rp 400.000 bagi 18,8 juta KPM, eksekutornya Kemensos (Kementerian Sosial),” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III 2023 dan Stimulus Fiskal di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2023.

Adapun penerima BLT El Nino berjumlah Rp 400 ribu itu, kata Sri Mulyani, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemensos. “Total 18,8 juta ini sudah ada by name, by address, by account number-nya di Kemensos,” ucapnya.

Lantas, bagaimana cara mengusulkan penerima bantuan sosial (bansos), termasuk BLT El Nino?

Cara Lapor Bila Tak Dapat BLT El Nino via Telepon

Masyarakat yang merasa layak mendapatkan BLT El Nino atau bansos lainnya bisa membuat laporan ke hotline atau call center Kemensos RI. Masyarakat hanya perlu menelepon ke nomor 171 saat hari dan jam kerja, yaitu pukul 08.00-17.00 WIB. Selanjutnya, petugas akan memberikan informasi dan instruksi.

Cara Daftar BLT El Nino lewat Email

Masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan terkait bansos melalui surat elektronik (email) ke persuratan@kemsos.go.id. Sampaikan kronologi dan permasalahan disertai bukti yang kuat. Kemudian, petugas akan membalas dan menjelaskan penyelesaian saat hari serta jam kerja.

Cara Dapat BLT El Nino via SMS

Kemensos menyediakan layanan pengaduan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Kemensos, termasuk bansos melalui pesan singkat SMS. Caranya, masyarakat cukup mengirim SMS dengan format: Kemsos (spasi) aduan, lalu kirim ke nomor 1708.

Cara Ajukan BLT El Nino via Media Sosial

Cara lapor bila tak dapat BLT El Nino juga bisa dilakukan via media sosial. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan melalui fitur pesan pribadi ke akun X (Twitter) @kemensosri, Facebook Kementerian Sosial RI, dan Instagram @kemensosri.

Cara Usul BLT El Nino via LAPOR!

Langkah selanjutnya yang bisa dijadikan pertimbangan masyarakat untuk meminta bantuan atau informasi terkait bansos, yaitu memanfaatkan portal LAPOR!. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! dapat diakses melalui tautan (link) dan cara berikut.

- Kunjungi situs LAPOR! https://www.lapor.go.id/.

- Pilih klasifikasi laporan berupa ‘Pengaduan’.

- Ketik judul dan isi laporan.

- Pilih tanggal dan lokasi kejadian serta kategori laporan.

- Pilih instansi ‘Kementerian Sosial’.

- Unggah lampiran berupa bukti.

- Pilih kategori pengirim laporan, baik anonim maupun rahasia.

- Klik tombol ‘LAPOR!’.

- Lakukan proses verifikasi data dan identitas, lalu tunggu aduan ditindaklanjuti.

Cara Dapat BLT El Nino via Aplikasi Cek Bansos

Pengajuan KPM bansos juga dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi gawai Cek Bansos. Berikut langkah-langkahnya:

- Pasang aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store.

- Buat akun baru menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama lengkap, dan alamat.

- Unggah foto KTP elektronik dan masukkan alamat email.

- Verifikasi akun menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke email.

- Masuk akun (login) menggunakan nama pengguna dan kata sandi.

- Pilih fitur Usul-Sanggah dan ikuti tata cara pendaftaran penerima bansos sesuai instruksi.

Cara Lapor Bila Tak Dapat BLT El Nino di Kantor Desa/Kelurahan

Masyarakat yang merasa pantas memperoleh BLT El Nino atau bansos lainnya bisa mengajukan diri ke kantor desa/kelurahan setempat dengan membawa KK dan KTP. Selanjutnya, pihak desa/kelurahan akan melakukan musyawarah. Apabila layak, maka data akan diajukan ke Dinas Sosial setempat.

Dinas sosial kemudian menyampaikan laporan ke bupati/wali kota untuk diteruskan kepada Menteri Sosial. Jika layak, maka masyarakat akan masuk dalam DTKS. Kemudian, masyarakat yang tercantum sebagai KPM di DTKS berkesempatan mendapatkan bansos, seperti BLT El Nino sesuai syarat yang ditentukan.

MELYNDA DWI PUSPITA

