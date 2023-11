BPS: Perang Tidak Banyak Pengaruhi Perdagangan Internasional Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menjelaskan dampak konflik antara Israel-Palestina dan Ukraina-Rusia terhadap perdagangan internasional Indonesia. “Dapat disimpulkan kondisi politik tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia,” ujar dia dalam konferensi pers hybrid pada Rabu, 15 November 2023.

Pudji menjelaskan pada periode Januari-Oktober 2023 share ekspor Indonesia ke Palestina hanya 0,0011 persen terhadap total ekspor Indonesia. Sementara share impor Palestina Januari-Oktober 2023 hanya 0,000 persen.

“Karena kecil sehingga kami sampai dengan empat digit desimal juga masih tetap belum bisa menunjukkan besarannya,” tutur Pudji.

Ekspor Indonesia ke Palestina, meskipun kecil tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya yang secara keseluruhan mencapai US$ 820.000. Komoditas yang paling banyak diekspor ke Palestina pada tahun ini yakni berbagai makanan olahan sebesar US$ 1,85 juta.

Selain itu ada olahan dari sayuran, buah, dan kacang nilainya sebesar US$ 230.000 dan olahan dari tepung nilai ekspornya sebesar US$ 130.000. “Sehingga dapat disimpulkan kondisi politik di kedua negara tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia,” tutur Pudja.

Baca Juga: Belanda Digugat karena Menjual Senjata ke Israel di tengah Serangan Gaza

Sementara share ekspor Indonesia ke Israel pada Januari-Oktober 2023 sebesar 0,07 persen terhadap total ekspor Indonesia. Kemudian share impor nonmigas dari Israel ke Indonesia hingga Januari-Oktober 2023 sebesar 0,0110 persen.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Komoditas yang paling banyak diekspor Indonesia ke Israel pada tahun ini di antara lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar US$ 39,18 juta. Selain itu ada alas kaki secara kumulatif nilainya mencapai US$ 12,91 juta, dan ekspor mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya mencapai US$ 10,85 juta.

Selain itu, kondisi politik di Ukraina dan Rusia juga tidak berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia. Di mana komoditas utama Impor Indonesia dari Ukraina adalah serealia, tapi Indonesia memiliki pangsa pasar alternatif untuk sumber impor serealia yaitu Australia dan Argentina.

“Sehingga kondisi konflik ini tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional di Indonesia,” tutur Pudji.

Pilihan Editor: Jokowi Revisi Target Penarikan Utang jadi Rp 421 Triliun, Bagaimana Respons Kemenkeu?