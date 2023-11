Tren Suku Bunga Higher for Longer Diprediksi Terus Berlangsung, Ekonom Ini Ungkap Apa Saja Pemicunya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tren higher for longer atau tingkat suku bunga global yang bertahan pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama diperkirakan masih akan terus terjadi.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan kenaikan suku bunga kemungkinan masih bisa terjadi di akhir tahun atau bahkan di awal tahun depan.

"Setelah itu tetap tinggi dalam jangka waktu lama," tutur David pada Tempo, Senin, 6 November 2023. "Kemungkinan yang terjadi higher for longer."

Namun dia menyebut suku bunga acuan masih sangat dinamis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suku bunga. "Tergantung perkembangan data eksternal," ujar David.

Ia lalu mencontohkan arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve alias The Fed, serta perkembangan geopolitik dan dampaknya terhadap harga minyak.

"Lalu kondisi domestik, termasuk kemungkinan El Nino yang lebih panjang dan pengaruhnya ke inflasi," tutur dia.

Adapun sebelumnya The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25-5,50 persen. Keputusan ini diambil pada rapat yang digelar 31 Oktober-1 November 2023.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) sebesar 25 basis poin ke level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18- 19 Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan pihaknya masih melihat ada kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed alias Fed fund rate.

"Sekarang itu kami masih melihat probabilitas kenaikan Fed Fund Rate-nya di Desember 40 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat, 3 November 2023.

Perry menyebut Bank Indonesia akan memperhatikan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed di Desember. Tapi jika naik, tutur dia, sepertinya menjadi kenaikan yang terakhir.

"Tapi kayaknya kalau pun naik, that's the last increase, karena pengendalian permintaan agregat sekarang tidak hanya dari sisi moneternya, tapi juga kenaikan yield US Treasury," tutur Perry.

Dia menjelaskan, hal ini didukung pernyataan petinggi The Fed, Jeremy Powell, yang menyebut kenaikan yield obligasi Treasury itu membantu upaya moneter dalam pengendalian inflasi.

Dengan begitu, diharapkan kenaikan yield US Treasury bisa membantu dan saling bersinergi dengan pengaturan suku bunga untuk pengendalian inflasi ke depan. "Itu yang harus kita takar," kata dia.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

