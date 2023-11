Rupiah Menguat Tajam ke Level Rp 15.727 per Dolar AS, Dipengaruhi Pernyataan The Fed

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup menguat tajam 127 poin di level Rp 15.727 per dolar Amerika Serikat (dolar AS) pada perdagangan Jumat sore, 3 November 2023. Sebelumnya, rupiah sempat menguat 140 poin ke level Rp 15.855 per dolar AS.

“Untuk perdagangan besok, rupiah diprediksi fluktuatif tapi ditutup menguat di rentang Rp 15.680 hingga Rp 15.750 per dolar AS,” ujar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 November 2023.

Dalam laporannya, Ibrahim mengatakan penguatan ini dipengaruhi oleh bank sentral Amerika Serikat alias The Fed, yang mempertahankan suku bunga tetap stabil dan menawarkan sinyal yang agak dovish mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut.

“Hal ini memicu meningkatnya spekulasi bahwa bank sentral telah selesai menaikkan suku bunganya untuk tahun ini, dan akan mulai menurunkan suku bunga mulai pertengahan 2024,” tuturnya. Saat ini, kata Ibrahim, pasar menunggu data utama nonfarm payrolls untuk bulan Oktober.

Sementara dari faktor internal, analis ini menilai pemerintah telah siap untuk mengantisipasi gejolak politik dengan melakukan kebijakan bauran ekonomi dan intervensi Bank Indonesia.

