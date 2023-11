Kereta Cepat Whoosh Lanjut ke Surabaya Gandeng Cina, Pengamat: Lewat Pantura Lebih Menguntungkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Transportasi Perkotaan dari Universitas Lampung Aleksander Purba menanggapi rencana Kereta Cepat Whoosh lanjut ke Surabaya dengan menggandeng kembali Cina. Menurut dia, jika benar-benar kembali bekerja sama dengan Cina, maka akan lebih menguntungkan bagi Indonesia.

“Bercermin dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, jika ke Surabaya dikerjakan Cina, lebih menguntungkan karena posisi tawar kita lebih baik,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 1 November 2023.

Selain itu, menurut dia, biaya per kilometer bisa ditekan lebih murah atau feasible. Karena kota-kota sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) relatif lebih berkembang. “Tentu lebih menguntungkan kereta cepat lewat Pantura,” kata Aleksander.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memastikan untuk kelanjutan proyek itu sudah mulai melakukan kesepakatan dengan pihak Cina untuk memulai joint study. “Tapi butuh waktulah. Kita sedang melakukan joint study dengan pihak Cina, untuk kita lihat feasibility maupun cost project secara keseluruhan,” ujar Tiko di Kantor InJourney, Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, kemarin.

Dia juga menjelaskan dipilihnya kembali Cina sebagai mitra untuk kelanjutan proyek tersebut. Menurut Tiko, karena Negeri Tirai Bambu itu sudah membangun memiliki pengalaman dalam mebangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun, pemerintah Indonesia masih akan lihat hasil joint study-nya.

“Tentunya secara komersial pihak Cina juga harus melihat apakah feasible atau tidak. Dan berapa project cost-nya kan,” tutur dia.

Sehingga, pemerintah memberikan kesempatan kepada Cina. Namun, kata Tiko, pihak Cina juga tidak langsung menyetujui proyek kereta cepat ke Surabaya itu. “Mereka sedang melakukan kajian.”

Namun, kata dia, kerja sama tersebut belum membicarakan mengenai perusahaan apa saja yang bakal terlibat. “Kita (baru) bicara dengan NDRC (National Defense Research Committee dari Cina). Dengan pemerintah Cina-nya,” kata dia. NDRC merupakan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional asal Cina.

Soal skema pembiayaannya, Tiko menjelaskan, masih belum mengetahuinya dan baru akan dibahas. “Lagi proses, kan nanti setelah studinya keluar,” ucap Tiko. Mengenai kapan proyek akan dieksekusi juga Tiko belum bisa menjelaskan detail. “Saya belum bisa jawab, karena baru mulai studinya.”

Namun, soal rutenya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa kereta akan melalui Kertajati, Yogyakarta, Solo, dan berakhir di Surabaya. “Wah super kangen, lah. Apa yang terjadi sekarang kan sudah bagus. Pak Jokowi mau Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya diteruskan," ucap Luhut lewat Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan , Sabtu, 28 Oktober 2023.

Luhut dikabarkan sakit sejak awal Oktober lalu. Sejak 10 Oktober 2023, ia menjalani pemeriksaan dan tahapan pemulihan di Singapura. Tugasnya di Kabinet Indonesia Maju akhirnya dialihkan sementara oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Luhut mengaku baru saja mendapat kabar bahwa perjanjian dengan Cina untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya juga sudah berjalan. "Malah bunga pinjamannya jauh lebih murah daripada yang ditawarkan oleh sejumlah negara lain."

Oleh sebab itu, ia mengaku optimistis dengan proyek tersebut. Pasalnya, teknologi yang dimiliki Indonesia sudah membuktikan keberhasilan.

Ditambah, menurutnya, kini Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah pembebasan tanah. Luhut mengatakan persoalan pembebasan tanah merupakan kunci utama dalam proyek Kereta Cepat. "Sekarang dengan kita punya pengalaman, we don't have any problem anymore," ucap Luhut.