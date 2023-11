Rupiah Ditutup Menguat 80 Poin ke Level Rp 15.855 per Dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup menguat 80 poin di level Rp 15.855 per dolar Amerika Serikat (dolar AS) pada perdagangan Kamis sore, 2 November 2023. Sebelumnya, rupiah sempat menguat 90 poin ke level Rp 15.935 per dolar AS.

“Untuk perdagangan besok, rupiah diprediksi fluktuatif tapi ditutup menguat di rentang Rp 15.800 hingga Rp 15.890 per dolar AS,” ujar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 November 2023.

Penguatan rupiah ini, kata Ibrahim, bersamaan dengan pelemahan dolar AS akibat penyataan Ketua Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell, yang memberikan nada tidak terlalu hawkish dibandingkan ekspektasi pasar. “Dengan mengakui bahwa kondisi moneter telah mengalami pengetatan secara substansial dalam beberapa bulan terakhir,” tuturnya.

Menurut Ibrahim, pasar menganggap hal tersebut sebagai lampu hijau untuk tetap berpegang pada peluang di bawah 20 persen, di mana suku bunga akan naik pada bulan Desember. “Imbal hasil Treasury 10 tahun turun 20 basis poin dari level tertinggi pada hari Rabu, ekuitas menguat, dan mata uang yang sensitif terhadap risiko juga menguat,” kata dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu pula para pelaku pasar alias pedagang yang juga yakin bahwa suku bunga AS bisa saja mencapai puncaknya setelah data menunjukkan manufaktur AS berkontraksi tajam pada Oktober. “Meskipun data terpisah menunjukkan pasar tenaga kerja masih tangguh, kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang membatasi lebih lama,” ujarnya.

Kini, fokusnya tertuju pada data utama nonfarm payrolls, yang akan dirilis pada Jumat mendatang. Ibrahim mengatakan tanda-tanda pasar tenaga kerja yang melemah kemungkinan memberi The Fed lebih banyak dorongan untuk mempertahankan suku bunga.

Pilihan Editor: Waspada Modus Penipuan Berkedok Penggantian ID Meteran PLN dan Cara Mencegahnya