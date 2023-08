Volume Trade Finance BRI Capai Rp341 Triliun

Iklan

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat layanan keuangan yang unggul melalui berbagai inovasi. Salah satu buktinya adalah pertumbuhan transaksi trade finance BRI yang mengesankan hingga akhir Juli 2023. Volume transaksi ini mencapai Rp341 triliun, menandakan pertumbuhan dua digit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Agus Noorsanto, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, menyatakan keyakinannya bahwa bank ini dapat mempertahankan pertumbuhan tersebut hingga akhir tahun ini. "Kami terus berinovasi dalam produk digitalisasi untuk memperkuat trade finance BRI, dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi nasabah yang ada dan menawarkan layanan terintegrasi," ujarnya.

Selain itu, BRI optimistis dalam meraih Fee Based Income (FBI) yang lebih baik dari trade finance dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, FBI yang dihasilkan dari layanan trade finance mencapai Rp1,7 triliun.

Strategi keseluruhan bisnis transaction banking BRI akan mengarah pada pengembangan target pasar baru dan penciptaan nilai yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan demikian, diharapkan bisa meningkatkan pangsa pasar yang lebih mendalam di sektor agribisnis, manufaktur, energi dan pertambangan, e-commerce, serta perusahaan multinasional.

Selama ini, BRI terus berinovasi dengan layanan-layanan seperti Integrated Wholesale SuperApps Platform, yang diwakili oleh QLola by BRI. Platform ini memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai produk dan layanan wholesale BRI hanya dengan satu kali login (Single Sign On Access).

QLola by BRI juga mempermudah layanan transaksi Cash Management, Trade Finance, Guarantee, Supply Chain Management, Foreign Exchange, Investment Service, Financial Dashboard, dan fitur lainnya. Dengan dukungan platform QLola by BRI, nasabah dapat dengan efisien dan fleksibel melakukan transaksi dengan aman dan nyaman di mana saja dan kapan saja. QLola by BRI diharapkan akan menjadi pilihan favorit bagi nasabah non-individu dalam memberikan solusi yang integratif bagi bisnis mereka, khususnya dalam menggabungkan ekosistem wholesale hingga ritel.

Prestasi BRI dalam kinerja trade finance ini mendapat pengakuan melalui penghargaan dari Asiamoney Trade Finance Survey 2023, di mana BRI menduduki peringkat 1 sebagai market leader 2023 di Indonesia. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei dan analisis respons ribuan nasabah/klien/pengguna layanan trade finance. Asiamoney Trade Finance Award memberikan peringkat kepada lembaga keuangan/penyedia jasa layanan keuangan di berbagai kategori tingkat Regional (Asia Pasifik) dan nasional/domestik.