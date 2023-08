Fitur Anyar BRImo, Nasabah Bisa Nikmati Contact BRI Layanan Bebas

Iklan

INFO BISNIS – BRI, melalui super app BRImo, menghadirkan fitur anyar yakni Contact BRI Layanan Bebas Pulsa. Bank dengan jejaring terluas di Tanah Air tersebut terus memberikan kemudahan serta meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi melalui ragam inovasi.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto menuturkan, nasabah BRI tidak perlu khawatir apabila membutuhkan bantuan atau informasi seputar produk dan layanan BRI. Andrijanto mencontohkan, sekarang semakin mudah menghubungi Contact BRI ketika nasabah tidak memiliki pulsa. “Tinggal klik di BRImo melalui Layanan Bebas Pulsa,” ujar Andrijanto.

Untuk mengakses Contact BRI Layanan Bebas Pulsa via BRImo, nasabah BRI tinggal memasukkan user name dan password. Setelah itu pilih ‘Pusat Bantuan’. Kemudian pilih menu ‘Contact BRI Layanan Bebas Pulsa’. Setelah itu, pilih ‘Ya Hubungi’. Jadi lebih praktis menghubungi Contact BRI Layanan Bebas Pulsa via BRImo.

Namun, lanjut dia, yang harus dipastikan adalah tersedia data internet yang mencukupi atau terhubung internet melalui akses Wifi. Andrijanto pun mengungkapkan bahwa peningkatan layanan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat termasuk pada super app BRImo. Terlebih, BRImo terus berkembang dan semakin banyak diakses nasabah karena manfaatnya yang semakin terasa.

Kinerja BRImo per Mei 2023 menunjukkan BRImo telah diakses oleh lebih dari 27,2 juta user. Jumlah transaksi finansial melalui BRImo dalam 5 bulan telah mencapai 1,1 miliar transaksi. Sedangkan nilai transaksi meningkat tajam menembus Rp1.547 triliun atau tumbuh sekitar 76,3 persen secara tahunan.

Dengan peningkatan kemudahan dan kenyamanan layanan tersebut, BRI mengimbangi digitalisasi layanan dengan gencar melakukan edukasi dan literasi digital. “Cara ini menjadi langkah BRI agar layanan digital banking, termasuk BRImo, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat dengan rasa aman,” kata Andrijanto. (*)