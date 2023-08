IHSG Tutup Sesi Pertama di Level 6.909,5, Saham GoTo Paling Banyak Diperdagangkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa, 15 Agustus 2023 di level 6.909,5. Adapun sebanyak 303 saham menguat, 246 melemah, dan 213 stagnan. Total nilai transaksi mencapai Rp 5,6 triliun, sedangkan frekuensi trading mencapai 635.524 kali dan volume trading sebanyak 102,9 juta lot.

Tim Samuel Sekuritas Indonesia mencatat emiten periklanan, PT Era Media Sejahtara (DOOH) sebagai saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 17,003 kali. Lalu, disusul HUMI sebanyak 14.436 kali dan PGAS 13.482 kali," ujar Tim Samuel Sekuritas melalui keterangan tertulis.

Sementara dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 12,6 juta lot. Setelah GOTO, BUMI menyusul dengan volume perdagangan sebanyak 3,8 juta lot. Kemudan ada COAL dengan volume perdagangan 3,1 juta lot.

Tim Samuel Sekuritas mencatat indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi pertama hari ini dengan kenaikan 1,82 persen. Selanjutnya, disusul indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) yang naik 0,76 persen dan indeks sektor properti (IDXPROPERT) dengan kenaikan 0,62 persen.

Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini penurunan 030 persen. Sisusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) yang turun 0,19 persen dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) dengan penurunan 0,16 persen).

"Salah satu sentimen yang patut diperhatikan di sesi perdagangan hari ini adalah data neraca perdagangan Indonesia bulan Juli. Pada Juli, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 1,31 miliar atau lebih rendah dari angka bulan sebelumnya US$ 3,46 miliar)maupun konsensus senilai US$ 2,58 miliar.



Adapun lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan), yaitu;

KONI (+25 persen ke Rp 1.750 per saham)

ARII (+21.7 persen ke Rp 280 per saham)

BBRM (+20,9 persen ke Rp 75 per saham)

IPTV (+17,6 persen ke Rp 60 per saham)

HUMI (+15.1 persen ke Rp 129 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan), meliputi:

WIIM (-10,8 persen ke Rp 1.595 per saham)

COAL (-7,4 persen ke Rp 50 per saham)

BUKK (-6,8 persen ke Rp 1.290 per saham)

INET (-6.4 persen ke Rp 204 per saham)

GEMA (-5,7 persen ke Rp 298 per saham)

