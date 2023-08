Mengenal Start Up, Karakteristik, dan Contohnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Start up adalah salah satu istilah yang populer dalam beberapa tahun terakhir khususnya di bidang bisnis. Di Indonesia, start up mengalami perkembangan yang cukup signifikan hingga membuat Indonesia menempati urutan negara kelima dengan start up terbanyak di dunia.

Kemajuan ini membuat banyak orang tertarik untuk merintis bisnis start up. Tetapi, sebelum terjun ke dunia bisnis dan membangun bisnis start up, paham apa itu start up dan ciri-cirinya, serta contoh bisnis start up yang sudah lebih dulu berkembang di Indonesia.

Definisi Start Up

Perusahaan start up adalah jenis perusahaan rintisan yang sedang berkembang dan masih fokus dalam mengembangkan produk dan target pasar. Belakangan ini, bisnis start up mengacu pada perusahaan yang memiliki basis di bidang teknologi.

Perusahaan rintisan didirikan oleh satu atau banyak orang yang biasanya memiliki ide berupa produk atau layanan yang unik. Jenis perusahaan ini cenderung mudah dalam mendapatkan pendanaan melalui investor atau lembaga pembiayaan.

Karakteristik Start Up

Sebagai salah satu jenis bisnis, start up berbeda dengan perusahaan konvensional. Oleh karena itu, perusahaan start up biasanya memiliki ciri-ciri atau karakteristik khusus, diantaranya:

1. Baru Berdiri Kurang dari 3 Tahun

Mengingat start up adalah perusahaan yang baru dirintis, maka karakteristik yang paling menonjol dari bisnis ini yaitu usia bisnisnya yang beroperasi kurang dari 3 tahun.

Pada periode ini, perusahaan masih berfokus dalam mencari target pasar untuk pengembangan bisnisnya.

2. Inovatif dan Disruptif

Ciri-ciri perusahaan start up lainnya yaitu inovatif dan disruptif yang mendukung pengembangan untuk menemukan pasar baru.

Dengan begitu, perusahaan start up memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkontribusi lebih banyak dalam pengembangan bisnis tersebut.

3. Berbasis Teknologi

Sebagian besar perusahaan start up yang berkembang beberapa tahun terakhir memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Ini menjadi salah satu ciri-ciri dari perusahaan start up yang paling terlihat.

4. Jumlah Karyawan yang Relatif Sedikit

Ciri-ciri lainnya perusahaan start up adalah jumlah karyawannya yang relatif sedikit, biasanya kurang lebih 20 orang.

Hal ini karena pada awal didirikan perusahaan start up lebih berfokus dalam mengembangkan bisnis daripada menambah jumlah karyawan.

5. Memiliki Investor

Pada awal pendiriannya, seorang founder akan membiayai operasional perusahaan start up tersebut. Seiring perkembangan bisnis tersebut, pemilik akan mulai mencari pendanaan lanjutan melalui investor.

Contoh Perusahaan Start Up di Indonesia

Di Indonesia, ada banyak bisnis start up yang berkembang dan menjadi sukses hingga sekarang. Berikut adalah contoh perusahaan start up di Indonesia.

1. Mamikos

Mamikos adalah salah satu contoh start up yang bergerak di bidang akomodasi. Aplikasi ini menyediakan informasi terkait indekos di berbagai daerah dengan harga dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

2. Halodoc

Di bidang teknologi kesehatan, ada Halodoc sebagai salah satu start up yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

Aplikasi ini sudah dirintis sejak 2016 oleh Jonathan Sudharta dan berada di bawah naungan PT Media Dokter Investama.

3. Arkademy

Akademi merupakan start up atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Platform ini hadir dengan menyediakan layanan pelatihan online di bidang teknologi dan informasi.

4. TaniHub

Selain di bidang akomodasi, kesehatan, dan edukasi, ada juga bisnis start up yang bergerak di bidang pertanian, salah satunya TaniHub.

Platform ini menyediakan layanan penjualan bahan makanan segar yang berasal dari petani-petani di Indonesia.

Start Up adalah bisnis yang penuh dengan inovasi di bidang teknologi dengan peluang dan prospek yang menjanjikan.

Demikian pembahasan seputar bisnis start up yang mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

ANISA PRASETYA PUTRI KARTINI