Bank Mandiri Gandeng Trimegah Asset Management Pasarkan Reksa Dana

INFO NASIONAL -- Bank Mandiri terus memperluas akses investasi bagi nasabah dengan pilihan instrumen yang semakin bervariasi dan berkualitas. Kali ini, bank berlogo pita emas ini menjalin kerja sama dengan PT Trimegah Asset Management untuk menghadirkan tiga reksa dana pilihan di berbagai kelas aset yang dapat diakses melalui fitur Livin’ Investasi di SuperApp Livin’ By Mandiri.

Lewat kolaborasi ini, nasabah Bank Mandiri bisa membeli produk Reksa Dana Pasar Uang (TRIM Kas 2 Kelas B) untuk nasabah yang memiliki profil risiko konservatif. Lalu Reksa Dana Pendapatan Tetap (Trimegah Fixed Income Plan) untuk nasabah yang memiliki profil risiko moderat dan Reksa Dana Saham (TRIM Kapital) untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif.

Senior Vice President Wealth Management Bank Mandiri Sista Pravesthi menyatakan produk reksa dana teranyar ini akan melengkapi jenis produk investasi untuk nasabah Wealth Management sesuai dengan toleransi risiko dan ekspektasi kenaikan nilai dari portofolio investasi.

“Dengan kerja sama ini, kami berharap nasabah dapat menangkap peluang, memaksimalkan perencanaan finansial, serta melakukan diversifikasi portofolio investasi dalam genggaman di mana pun dan kapan pun. Sehingga semakin dekat dengan tujuan keuangan mereka,” ujar Sista dalam penandatanganan perjanjian kerjasama di Jakarta, Kamis , 10 Agustus 2023.

Sista menyatakan dengan berbagai keunggulan layanan Livin by Mandiri, jumlah pengguna fitur Livin’ Investasi mengalami pertumbuhan mencapai hampir 120% secara year to date (ytd) dengan jumlah pengguna aktif mencapai hampir 400.000 investor per Juli 2023. Dari jumlah tersebut, lebih dari 70% merupakan investor baru.

Ditandatangani secara langsung oleh Presiden Direktur Trimegah Asset Management Antony Dirga, ketiga produk reksa dana ini sudah telah dipasarkan sejak awal Agustus 2023 dan sudah tersedia di fitur investasi aplikasi Livin’ by Mandiri. Selain mempermudah nasabah untuk bertransaksi, Livin’ Investasi dari Bank Mandiri juga memungkinkan nasabah untuk memantau kinerja investasi secara real-time.

"Produk reksa dana kami yang mumpuni, dikombinasikan dengan keberadaan Bank Mandiri yang kuat di industri perbankan akan memungkinkan kami untuk mencapai khalayak yang lebih luas. Seiring upaya mengedukasi nasabah akan manfaat investasi dari reksa dana yang dikelola secara profesional," papar Antony.

Adapun Trimegah Fixed Income Plan dan Trim Kapital telah menjadi dua reksa dana flagship Trimegah Asset Management pada kelas aset dengan tingkat risiko moderat dan agresif. Trimegah Fixed Income Plan merupakan reksa dana pendapatan tetap dengan karakteristik produk yang unik.

Lantaran produk ini memberikan tiga manfaat dalam satu produk yakni investasi, pendapatan berkala, dan proteksi jiwa.

Pertama, produk ini memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi dari kenaikan harga obligasi.

Kedua, nasabah akan mendapatkan cashflow berkala melalui pembagian hasil investasi berupa cash dividend yang akan dibagikan setiap kuartal. Ketiga, produk ini dilengkapi dengan layanan asuransi jiwa dengan premi gratis tanpa medical check-up untuk para nasabah yang memenuhi persyaratan.

Sedangkan Trim Kapital merupakan reksa dana saham yang diluncurkan sejak 1997 dan telah melalui berbagai siklus pasar. Maksimal 90% dari portofolio akan diinvestasikan pada instrumen ekuitas dengan pengelolaan yang aktif mengkombinasikan strategi indexing dan momentum stock.

Hal ini menjadi salah satu kunci pendukung kinerja reksa dana yang mengalahkan benchmarknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Terbukti, per akhir Juli 2023 lalu, Trim Kapital berhasil membukukan imbal hasil sebesar 10,66% dalam setahun terakhir.

Padahal, IHSG hanya membukukan imbal hasil sebesar -0,28% pada periode yang sama. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Reksa Dana TRIM Kapital untuk dapat memberikan potensi kinerja di atas IHSG kepada nasabah dalam jangka panjang.(*)