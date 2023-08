IHSG Sesi I Turun ke Level 6.885,5, Sektor Teknologi Turun Paling Dalam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama hari ini di level 6.885,5 atau turun 0,01 persen. Bursa Amerika Serikat (AS) menguat pada Senin, 7 Agustus 2023. Antara lain Dow Jones naik 1.16 persen, S&P 500 naik 0.90 persen dan Nasdaq naik 0.61 persen.

Pasar AS mengawali pekan yang cukup sibuk dengan lanjutan musim rilis laporan keuangan dan rilis data inflasi AS dengan sesi yang positif. "Ini didukung optimisme investor terkait prospek kebijakan Fed dan arah ekonomi AS ke depan," tulis Samuel Sekuritas melalui keterangan tertulis pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Sementara itu, Bursa Asia cenderung mixed. Per akhir sesi pertama hari ini, Hang Seng melemah sebesar 1.37 persen, begitu juga Kospi melemah 0.06 persen, sementara Nikkei naik 0.30 persen, STI pun menguat 0,02 persen, dan Shanghai menguat 0,01 persen.

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 252 saham menguat, sementara 283 melemah, dan 236 stagnan. Nilai transaksinya mencapai Rp 4,3 triliun, dengan frekuensi trading sebanyak 703.493 kali dan volume trading sebanyak 116,1 juta lot.

Saham emiten pendatang baru di bursa, PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 48,230 kali, disusul INET 24.880 kali dan GRIA 22.135 kali.

Dari segi volume, saham emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 17,2 juta lot, disusul GTSI 15,1 juta lot, dan DEWA 4,3 juta lot.

Listing empat saham sekaligus hari ini