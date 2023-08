Bank DKI Borong 2 Kategori Penghargaan di Ajang 4th Indonesia Public Relations Awards 2023

Iklan

INFO BISNIS – Bank DKI kembali menorehkan prestasi gemilang atas berbagai upaya publikasi, dan penyampaian informasi ke publik secara positif. Kali ini The Iconomics menganugerahkan 2 kategori kepada Bank DKI yakni sebagai “Popular Companies & Institutions 2023 Corporate Category” serta “Popular PR Persons Award 2023, untuk Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi”. Adapun penghargaan ini diterima pada ajang 4th Indonesia Public Relations Awards 2023 di Jakarta (4/8).

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi melalui keterangan tertulis menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi atas penghargaan yang diberikan, sebagai bentuk feedback dari masyarakat atas berbagai aktivitas kehumasan yang telah dilakukan. “Bank DKI secara konsisten menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan jelas, sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham, maupun masyarakat pada umumnya” ujar Arie.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Kebijakan Jaga Resiliensi Ekonomi Nasional

Dalam melakukan penilaian, tim juri The Iconomics memilih ratusan perusahaan dan institusi yang telah terdaftar, maupun belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk kemudian dilakukan pengukuran melalui nilai reputasi yang baik dari media massa. Memanfaatkan media monitoring engine, perusahan-perusahaan tersebut kemudian diukur besaran exposure pemberitaannya untuk kemudian dinilai sentimennya melalui sentiment analysis.

Sebagai informasi, penghargaan ini meneruskan prestasi Bank DKI di bidang kehumasan, dimana sebelumnya Bank DKI telah meraih penghargaan Top Digital PR Special Achievement for BUMD, dan 2nd The Best Indonesia Corporate Secretary & Communication Award 2023 (Gold Award) Category: Regional Development Bank Asset Rp 40 T sd. Rp 100 T.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Teknologi dan Operasional merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono dalam kesempatan berbeda menyampaikan, dalam menghadapi era digitalisasi, perbankan dituntut untuk adaptif dalam memanfaatkan saluran penyampaian informasi kepada khalayak. “Melalui pengelolaan saluran komunikasi yang adaptif, dan dekat dengan masyarakat, Bank DKI menanamkan pentingnya keterbukaan informasi secara tepat dan terukur meningat Bank DKI sebagai lembaga jasa keuangan, turut diawasi oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, maupun Bank Indonesia” ujar Amirul.

Lebih lanjut Arie menambahkan, aktivitas komunikasi secara internal maupun eksternal terus diperkuat Bank DKI khususnya dalam menyampaikan berbagai perkembangan, capaian kinerja, maupun perkembangan produk dan layanan Bank DKI kepada masyarakat. “Hal ini membuktikan bahwa kegiatan kehumasan memiliki peranan yang penting khususnya dalam menjaga image positif perusahaan bagi masyarakat”