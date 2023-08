Pimpin Layanan Haji dan Umrah di Indonesia, BSI Luncurkan Hajj & Umrah Concierge Pertama di Indonesia

Iklan

INFO BISNIS - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan, kenyamanan, dan pengalaman haji dan umrah yang berkesan bagi jemaah nasabah prioritas dengan meluncurkan layanan eksklusif Hajj & Umrah Concierge.

Direktur Sales and Distribution Anton Sukarna mengatakan, BSI terus berusaha menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk membantu memudahkan para nasabah prioritas yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah dengan nyaman, sehingga ibadah yang dilakukan semakin menjejakkan makna dan berkesan.

“BSI Hajj & Umrah Concierge merupakan layanan one stop solution khusus untuk nasabah BSI Prioritas yang akan merencanakan atau melaksanakan ibadah haji khusus atau umrah eksklusif dengan berbagai keistimewaan lainnya,” ungkap Anton pada acara Priority Gathering: Exclusive Launch Of Hajj & Umrah Concierge di The Westin Jakarta, Sabtu, 5 Agustus 2023.

Peluncuran BSI Hajj & Umrah Concierge menunjukkan kesiapan BSI dalam memberikan layanan terbaik untuk memudahkan persiapan perjalanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat di Tanah Air. Dalam acara ini, BSI menyampaikan informasi mengenai manfaat dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh para nasabah yang menggunakan layanan ini.

“Melalui Hajj & Umrah Concierge ini, BSI menyediakan layanan-layanan khusus untuk nasabah BSI prioritas. Mulai dari layanan konsultasi spiritual yang membantu nasabah terkait tata cara dan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, hingga layanan solusi finansial melalui beragam produk investasi dalam bentuk rupiah dan dollar serta paket-paket eksklusif yang memberikan kemudahan dan kenyamanan beribadah di tanah suci,” jelas Anton.

Terdapat empat jenis layanan yang akan didapatkan nasabah prioritas BSI dalam layanan Hajj & Umrah Concierge. Pertama, layanan spiritual. Kedua, layanan solusi finansial yang menyediakan berbagai produk investasi dan paket finansial. Ketiga paket special haji plus dan umrah ekslusif. Terakhir, nasabah akan mendapatkan extra benefit eksklusif yang akan semakin mempermudah dan membuat pengalaman ibadah berkesan, seperti Special Forex Rate, Domestic Merchant Diskon, Cashback transaksi dan Installment Paket Umroh.

Anton juga mengatakan bahwa nasabah akan mendapatkan akses ke berbagai layanan spiritual dan solusi finansial yang dapat membantu perencanaan keuangan sebelum dan selama perjalanan ibadah. Nasabah juga akan dibantu melakukan perencanaan finansial terkait Haji dan Umroh dari Wealth Specialist BSI.

“Insya Allah, layanan ini akan bermanfaat dan membantu mempermudah nasabah kami yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah. Ini juga merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual bagi nasabah,” kata Anton.

Dalam acara tersebut, juga hadir Putri Ariani, Golden Buzzer America's Got Talent 2023. Putri membagikan cerita inspiratif mengenai persiapan dana haji dan umroh sejak dini.

"Umroh dan haji bersama orang tua merupakan cita-cita Putri sejak dini, jadi Putri mulai menabung dari sekarang," kata Putri.

Di sisi lain, SVP Wealth Management BSI Asri Natanegeri dalam talkshow eksklusif menjabarkan bahwa masyarakat Indonesia menghadapi beberapa tantangan untuk pergi haji dan umroh.

"Waktu tunggu yang semakin panjang untuk berangkat haji dan inflasi harga haji di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi masyarakat yang ingin berhaji. Oleh karena itu, BSI ingin hadir dalam perjalanan panjang berhaji dan memastikan nasabah berhasil dalam melakukan perencanaan keuangan sehingga nasabah bisa berhasil untuk berangkat haji", jelas Asri.

Tidak hanya itu, BSI juga menyediakan booth khusus untuk Travel Consultant di mana nasabah dapat bertanya langsung jika menginginkan paket Umroh khusus.

Dalam talkshow tersebut, Ustadz Hilman Fauzi mengatakan mengatakan bahwa BSI merupakan salah satu bank terdepan yang mensupport haji dan umroh di Indonesiaa. "Mudah-mudahan layanan dan fasilitas ini bisa dihadirkan sehingga bisa mengantarkan orang untuk ibadah haji dan umroh", kata Ustadz Hilman.

Sementara itu, BSI terus meningkatkan kinerja bisnis wealth management melalui pengelolaan dana nasabah BSI prioritas. Per Juni 2023 jumlah nasabah BSI Prioritas di kisaran lebih dari 55.000 nasabah atau tumbuh sekitar 14% (YoY) dengan dana kelolaan nasabah yang tumbuh dikisaran 12% (YoY).(*)