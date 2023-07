BRI Group Raih Dua Penghargaan Internasional Alpha Southeast Asia

Iklan

INFO BISNIS – Komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah menjadi suatu tolak ukur bagi perbankan untuk meraih prestasi dan penghargaan. Bukan hanya dari dalam negeri, prestasi tersebut juga bisa diperoleh dari pengakuan lembaga-lembaga internasional.

Hal ini dibuktikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang berkali-kali mendapatkan penghargaan internasional. Terbaru, majalah pertama dan satu-satunya yang meliput tentang institusional investment di wilayah Asia Tenggara, Alpha Southeast Asia memberikan dua penghargaan bergengsi untuk BRI Group tersebut.

Penghargaan diberikan majalah yang didirikan sejak 2007 ini dalam ajang 17th Annual Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2023. Adapun penghargaan yang diberikan untuk BRI adalah bank terbaik di Indonesia (best bank in Indonesia).

Selain itu, prestasi juga didapatkan BRI Danareksa Sekuritas. Perusahaan anak dari BRI Group itu berhasil mempertahankan gelar enam tahun berturut-turut sebagai bank investasi terbaik di Indonesia (best investment bank in Indonesia) versi Alpha Southeast Asia.

Terkait pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan BRI Group terus bertumbuh di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa BRI berhasil memberi makna kepada seluruh stakeholders-nya melalui penciptaan economic dan social value.

“Kami berterima kasih kepada Alpha Southeast Asia karena telah menilai kinerja kami secara objektif, kredibel dan transparan. Hal ini membuktikan bahwa BRI berhasil dan mampu secara konsisten menjaga fundamental kinerja tetap dapat tumbuh secara sehat, kuat, dan berkelanjutan,” ucap Sunarso.

Prestasi ini diperoleh berdasarkan penilaian dari hasil riset internal Alpha Southeast Asia yang telah terpercaya selama 16 tahun. BRI mampu bersaing dengan bank-bank besar di Indonesia dan bank-bank ternama di Asia Tenggara seperti, Public Bank (Malaysia), BDO Unibank (Filipina), UOB Bank (Singapura), Bangkok Bank (Thailand), dan Vietcombank (Vietnam).

Sunarso melanjutkan, prestasi ini tak lepas dari kerja keras para pekerja BRI dalam menjalankan komitmen menjalankan pelayanan prima untuk masyarakat. Selain itu, Sunarso juga mendedikasikan pencapaian ini kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia yang menjadi core business BRI dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Pencapaian ini kami dedikasikan untuk seluruh Insan BRILian (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Hal tersebut juga akan menjadi suntikan semangat kami untuk terus men-deliver economic value dan social value bagi seluruh stakeholders,” kata dia. (*)