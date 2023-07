OJK dan KLHK Teken MoU Bursa Karbon, Begini Catatan Ekonom

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meneken nota kesepahaman atau MoU mengenai bursa karbon. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies alias Celios Bhima Yudhistira memberikan catatan.

Bhima, sapaan akrabnya, mengatakan OJK sering menyebut potensi karbon di Indonesia mencapai ribuan triliun. Namun, ada beberapa hutan seperti mangrove atau gambung yang sudah masuk di program lain selain bursa karbon, seperti REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Conservation).

"Nah, itu juga penting dilakukan cross check sehingga tidak terjadi double entry atau double counting, ada pencatatan yang ganda," ujar Bhima pada Tempo, Kamis, 20 Juli 2023.

Dengan begitu, dia menilai aset yang bisa dijadikan kredit karbon bisa dihitung. Hal itulah yang membuat integrasi OJK dan KLHK menjadi penting.

"Nah menghindari itu, harus ada juga KLHK, OJK, bahkan dengan kementerian teknis lainnya," tuturnya.

Bhima juga mengapresiasi MoU antara KLHK dan OJK. Sebab dengan adanya sinkronisasi KLHK dengan OJK, terutama di registri nasional, harapannya ada standarisasi terkait penghitungan emisi karbon dan kredit karbon yang nanti akan ditawarkan dalam pasar karbon.

Sebelumnya diberitakan, OJK bersama KLHK menyepakati perluasan kerja sama di bidang keuangan berkelanjutan mengenai penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, Khususnya melalui perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dikenal UU PPSK. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Jakarta pada Selasa, 18 Juli 2023.

Penandatanganan tersebut menjadi landasan hukum pertukaran dan pemakaian data perdagangan karbon melalui SRN-PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim). Dengan begitu, bisa dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

Dalam MoU tersebut, OJK dan KLHK menyepakati lima poin kerja sama yaitu:

1. Harmonisasi antara kebijakan di Sektor Jasa Keuangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sektor Jasa Keuangan;

3. Penyediaan, pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi untuk mendukung tugas dan fungsi OJK dan KLHK;

4. Penelitian dan/atau survei dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengembangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Sektor Jasa Keuangan di bidang keuangan berkelanjutan terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;

5. Penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber di Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Sektor Jasa Keuangan.

Pada saat ini Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon telah dikonsultasikan OJK dengan Komisi XI DPR RI. OJK berharap, regulasi tersebut bisa diundangkan dalam waktu dekat sebagai bagian proses launching Bursa Karbon di Indonesia.

