Forum Sektor Keuangan dan Pertanian, Kemenkeu: Ketahanan Pangan Semakin Penting Dibahas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyelenggarakan forum bertajuk ASEAN Finance and Agriculture Join Forum on Food Security di Yogyakarta pada Kamis, 13 Juli 2023 guna membahas ketahanan pangan di kawasan.

“Bersamaan dengan pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan berbagai tantangan sosial ekonomi, ketahanan pangan menjadi semakin penting untuk dibahas," kata Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Yogi Rahmayanti dalam keterangan resminya, Jumat, 14 Juli 2023.

Dia menjelaskan, forum ini menjadi sarana kolaborasi sektor keuangan dan pertanian. Sektor keuangan menyediakan sumber daya, investasi, dan keahlian untuk mendukung pembangunan pertanian. Sedangkan sektor pertanian memastikan produksi, distribusi, dan keterjangkauan makanan bergizi untuk semua.

Yogi optimistis, kolaborasi kedua sektor tersebut bisa mendukung agenda peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk memitigasi krisis jangka pendek, serta menciptakan keberlanjutan dan produktivitas sistem pangan jangka menengah-panjang.

Yogi menuturkan, menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2022 bertajuk 'The Asia Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition', jumlah orang yang menghadapi kelaparan di kawasan Asia Pasifik meningkat dari 370 juta menjadi 396 juta pada 2021.

Sementara di kawasan, sekitar 1,1 miliar orang tidak memiliki akses pangan yang memadai pada tahun yang sama. Selain itu, wilayah Asia Pasifik juga merupakan rumah bagi 52 persen penduduk dunia yang kekurangan gizi.

Selanjutnya: Di bawah kepemimpinan tahun 2023, Indonesia menginisiasi....