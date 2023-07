IHSG Bergerak Positif di Sesi Pertama Hari Ini, Samuel Sekuritas: Sektor Transportasi Terjun Paling Dalam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia melaporkan bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan pergerakan positif. Analisisnya mengungkap bahwa indeks menutup sesi pertama perdagangan hari ini di level 6.769 (naik 0,56 persen).

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 298 saham menguat, sementara 222 melemah, dan 236 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp 4,2 triliun. "Frekuensi trading sebanyak 758.388 kali dan volume trading sebanyak 123,4 juta lot," tulis analisis Samuel Sekuritas pada Selasa, 11 Juli 2023.

Saham emiten Grup Lippo Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 34,596 kali, disusul GTRA (23.327) dan WIFI (20.828). Dari segi volume, saham GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 10,5 juta lot, disusul BUMI (7,0 juta) dan PAMG (3,7 juta).

Adapun sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi pertama hari ini (naik 1,45 persen). Disusul indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) tumbuh 1,36 persen, dan indeks sektor barang baku (IDXBASIC) tumbuh 1,13 persen. "Sementara itu, indeks sektor transportasi (IDXTRANS) menjadi satu-satunya indeks sektoral yang turun di sesi pertama hari ini turun 0,2 persen," tertulis dalam analisis tersebut.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini adalah:

- BNBA (+21,9 persen ke Rp 1.390 per saham)

- MPRO (+15 persen ke Rp 3.450 per saham)

- BGTG (+14 persen ke Rp 81 per saham)

- FWCT (+13,4 persen ke Rp 59 per saham)

- AIMS (+11,2 persen ke Rp 258 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini adalah:

- TGUK (-14,8 persen ke Rp 126 per saham)

- CRSN (-13,2 persen ke Rp 124 per saham)

- WICO (-9,6 persen ke Rp 226 per saham)

- SKRN (-9,3 persen ke Rp 585 per saham)

- GRPM (-9,2 persen ke Rp 98 per saham)

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

