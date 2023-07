BRI Raih Penghargaan, Berhasil Ciptakan Lingkungan Kerja Nyaman dan Produktif

Iklan

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mendapatkan penghargaan dari HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023. Penghargaan untuk ketiga kalinya itu diberikan Business Media International yakni HR Asia, sebagai wujud terhadap komitmennya dalam mengembangkan para karyawan.

BRI juga memperoleh penghargaan khusus HR Asia DEI – Diversity, Equity & Inclusion Award 2023. Penghargaan khusus itu memberikan pengakuan atas komitmen teguh BRI untuk mengembangkan lingkungan yang saling menghargai dan menghormati.

Di BRI, prinsip diversity, equity & inclusion sudah lama diterapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan perseroan untuk melayani nasabah di seluruh pelosok negeri dari berbagai kalangan.

“Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi dan dedikasi yang luar biasa dari seluruh Insan BRILiaN”, kata Direktur Human Capital BRI Agus Winardono di Jakarta. Penghargaan tersebut, lanjut dia, menjadi pembuktian dan wujud nyata komitmen BRI menjadi Home to The Best Talent.

BRI, kata Agus, senantiasa mempersiapkan talenta terbaik untuk menjadi profesional yang kompeten, tangguh, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Di samping itu, peluang dan jenjang karier yang luas juga terbuka untuk seluruh Insan BRILiaN yang menunjukkan strong performance.

Penghargaan ini pun sejalan dengan tujuan BRI untuk mencapai aspirasi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion. Di samping itu, BRI selama ini menyediakan dan terus membangun lingkungan kerja yang nyaman sekaligus produktif. Salah satu hal yang bisa didapatkan adalah dengan penerapan Respectful Workplace Policy (RWP).

RWP merupakan pedoman yang mengatur tentang lingkungan kerja aman serta mengedepankan sikap saling menghargai bebas diskriminasi, pengucilan hingga pembatasan. Pedoman itu menjadi perhatian utama BRI dalam menjaga kinerja berkelanjutan dari Insan BRILiaN (pekerja BRI) dan mendorong iklim kerja yang lebih produktif.

HR Asia Award merupakan program penghargaan bergengsi tahunan yang diselenggarakan oleh Business Media International. HR Asia menunjukkan apresiasi bagi perusahaan-perusahaan di Asia yang memiliki kinerja terbaik di bidang SDM. Lebih dari 300 perusahaan dari 13 negara, yakni China, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, India, Korea, Makau, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam berpartisipasi dalam ajang ini. (*)