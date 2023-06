Terkini Bisnis: Kritik terhadap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Info Harga Pangan Bisa Dicek di Laman Bank Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 29 Juni 2023 dimulai dengan Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Direktur Eksekutif Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dapat diakses melalui situs Bank Indonesia pada laman https://www.bi.go.id/hargapangan per 1 Juli 2023.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengungkapkan dampak ekonomi terhadap disetopnya Bebas Visa Kunjungan (BVK) terhadap 159 negara. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Ekonom Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pelajaran Mahal dan Merugikan

Ekonom, yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dia menilai KCJB menjadi pelajaran sangat mahal dari ambisi politik membangun proyek mercusuar tanpa perencanaan matang dan merugikan masyarakat.

“Akan menjadi beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam jangka panjang,” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 27 Juni 2023.

Yusuf merinci estimasi yang optimistis bagi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang baru akan balik modal di atas 40 tahun. Itu pun dihitung jika target penumpang 30 ribu orang per hari dengan tarif Rp 350 ribu per penumpang tercapai. Jika gagal, maka masa pengembalian modal KCIC bisa jauh lebih lama lagi yang sangat mungkin terjadi. “Sangat sulit terpenuhi.”

Baca berita selengkapnya di sini.