Long Weekend Libur Idul Adha, Ekonom Ungkap Sektor Terdampak

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan 28 dan 30 Juni 2023 sebagai cuti bersama sedangkan 29 Juni 2023 ditetapkan sebagai hari libur nasional Idul Adha 1444 Hijriah. Sehingga Rabu, 28 Juni hingga Minggu, 2 Juli 2023 menjadi long weekend.

Lalu bagaimana dampak ekonomi dari libur panjang tersebut?

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan long weekend berdampak positif bagi perekonomian. Dia pun menjelaskan sektor-sektor yang terdampak. "Satu, sektor perhotelan. Jelas okupansi kamarnya akan meningkat," kata Bhima kepada Tempo, Rabu, 21 Juni 2023.

Kedua, sektor transportasi. Bhima menilai, penggunaan transportasi mobil pribadi akan meningkat pada periode tersebut. Dengan begitu, bisnis sewa mobil akan diuntungkan.

"Yang ketiga restoran, cafe, sektor yang berkaitan dengan pariwisata, toko oleh-oleh, toko jajanan. Bahkan, pelaku usaha UMKM di sektor kuliner juga akan mengalami kenaikan pendapatan selama liburan panjang," ujar Bhima.

Selain itu, dia menilai sektor telekomunikasi akan meningkat. Sebab pada setiap libur panjang, penggunaan internet, kuota internet, bahkan jual beli barang secara online meningkat.

"Saya pikir juga dengan libur yang lebih lama, bisa jadi Idul Adha dilakukan di kampung halaman. Nah, artinya ada fenomena mudik kecil," tutur Bhima.

Hal tersebut menurut dia dapat menggerakkan roda ekonomi. Misalnya, dengan berkurban di kampung halaman, maka bisa berdampak bagi pedagang sapi maupun kambing.

Senada dengan Bhima, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurohman, mengatakan long weekend akan berdampak terhadap naiknya konsumsi masyarakat. Apalagi, menurut dia banyak yang merayakan Idul Adha sekaligus berkurban.

"Selain itu, pastinya perdagangan hewan kurban akan naik. Seperti sapi dan kambing atau domba," ujar Rizal melalui keterangan tertulis, Rabu.

Tentunya, kata dia, sektor yang akan terdampak sangat tinggi adalah subsektor peternakan dan perdagangan. Selain itu, Rizal menilai sektor transportasi dan angkutan turut terdampak.

