Tiket Konser Coldplay 6 Hari di Singapura Sold Out

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh tiket konser Coldplay di Singapura yang digelar selama enam hari sudah ludes terjual pada penjualan general sale, Selasa, 20 Juni 2023.

"Seluruh ENAM (tiket) dari konser Coldplay Music of The Spheres World Tour di Singapura sudah ludes terjual sekarang!" tulis Live Nation, selaku pihak promotor konser, melalui unggahannya pada Selasa.

Live Nation menambahkan, Coldplay saat ini menjadi penampil pertama yang tampil selama enam malam di Singapore National Stadium. "Kami akan segera membuka daftar tunggu kami untuk pembaruan pada rilis tiket tambahan," ujarnya.

Sebelumnya, Live Nation mengumumkan penambahan hari pada jadwal konser band asal Inggris tersebut di Singapura.

Coldplay awalnya dijadwalkan menggelar konser pada Singapura pada 23, 24, 26, dan 27 Januari 2024.

Kemudian, karena tingginya antusiasme masyarakat, Live Nation mengumumkan menambah 1 hari pada 30 Januari 2024 dan 1 hari lagi pada 31 Januari 2024.

Sehingga, total konser Coldplay di SIngapura akan digelar selama enam hari.

"Tiket terjual sangat cepat karena permintaan yang luar biasa untuk Coldplay Music Of The Spheres World Tour in Singapore. Hari keenam sekaligus hari terakhir konser sudah ditambahkan di Singapore National Stadium pada 31 Januari," tulis Live Nation di akun Twitter-nya.

Promotor sendiri menyediakan 10 kategori tiket dan 3 kategori bundling untuk tiket konser Coldplay di Singapura yang merupakan bagian dari rangkaian Music of the Spheres World Tour.

