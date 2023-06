Harga Emas Terangkat US$ 10,30, Investor Menunggu Isyarat dari The Fed

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas berjangka menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), menghentikan kerugian selama tiga hari berturut-turut karena tekanan inflasi Amerika Serikat (AS) mereda ketika investor menunggu lebih banyak isyarat dari kesimpulan pertemuan Federal Reserve atau the Fed.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terangkat US$ 10,30 atau 0,53 persen menjadi ditutup pada US$ 1.968,90 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di US$ 1.973,90 dan terendah di US$ 1.952,50.

Harga emas berjangka merosot US$ 11,10 atau 0,56 persen menjadi US$ 1.958,60 pada Selasa, 13 Juni 2023, setelah tergelincir US$ 7,50 atau 0,38 persen menjadi US$ 1.969,70 pada Senin, 12 Juni 2023, dan jatuh US$ 1,40 atau 0,07 persen menjadi US$ 1.977,20 pada Jumat, 9 Juni 2023.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Rabu, 14 Juni 2023 bahwa indeks harga produsen (IHP) AS turun 0,3 persen pada Mei setelah naik tipis 0,2 persen pada April, tanda lain bahwa tekanan inflasi terus mereda dalam menghadapi kenaikan suku bunga berulang kali oleh Federal Reserve. IHP naik 1,1 persen pada Mei dari setahun lalu, kenaikan tahun ke tahun terkecil sejak Desember 2020.

Tak lama setelah lantai perdagangan emas ditutup, pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama AS tidak berubah pada Juni di 5,00-5,25 persen, tetapi menaikkan target suku bunga dana the Fed menjadi 5,6 persen dari 5,1 persen, yang menyiratkan dua lagi kenaikan suku bunga 25 basis poin tahun ini.

Harga emas jatuh dalam perdagangan elektronik setelah pengumuman Federal Reserve atau the Fed.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 28,30 sen atau 1,19 persen, menjadi ditutup pada US$ 24,105 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli terpangkas US$ 1,90 atau 0,19 persen menjadi menetap pada US$ 980 per ounce.

