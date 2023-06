Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian tur konser dunia Coldplay untuk wilayah Asia – Australia yang direncanakan pada November 2023 mendatang, meraih respon dan antusiasme yang tinggi dari para penggemarnya. Menyusul hal tersebut, band asal Inggris ini pun mengumumkan putaran kedua tur Asia untuk Januari dan Februari 2024 mendatang. Bahkan, beberapa bagian dari tur dunia Music of The Spheres ini juga berhasil memecahkan rekor dunia.

Melalui media sosial resmi Live Nation Singapore selaku promotor acara, Coldplay dijadwalkan akan manggung di Singapore National Stadium selama empat hari, yakni pada 23, 24, 26, dan 27 Januari 2024. Rangkaian konser ini menjadikan Coldplay sebagai artis pertama yang menggelar pertunjukan langsung selama empat malam di tempat tersebut.

Lantas, bagaimana cara nonton konser Coldplay di Singapura? Berikut rangkuman informasi mengenai harga tiket Coldplay di Singapura, jadwal, dan cara belinya.

Harga Tiket dan Ketentuannya

Dilansir dari situs resmi Ticket Master Singapura, Coldplay telah mengonfirmasi akan adanya kategori tiket Infinity dalam jumlah terbatas untuk rangkaian konsernya nanti. Kategori tiket Infinity ini akan dirilis untuk setiap pertunjukan tur dunia Music of The Spheres Coldplay dan dapat diakses oleh penggemar dengan harga yang terjangkau. Adapun untuk biayanya setara dengan 20 dolar Singapura per tiket atau sekitar Rp 221 ribu. Pembelian tiket kategori ini dibatasi maksimal dua tiket per pembelian dan harus dibeli berpasangan serta akan mendapatkan lokasi atau duduk yang bersebelahan.

Untuk harga tiket konser Coldplay di Singapura akan dijual mulai dari 68 dolar Singapura atau sekitar Rp 753 ribu. Adapun untuk detail lebih lanjut mengenai kategori tiket dan peta kursi akan diumumkan segera melalui situs dan media sosial resmi Live Nation Singapore. Sementara itu, terdapat beberapa ketentuan pembelian tiket dari platform penjualan resmi, Ticketmaster. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan:

Pembelian tiket dibatasi sebanyak 4 tiket untuk setiap transaksi. Harga tiket belum termasuk biaya pemesanan. Besaran biaya pemesanan dalam dolar Singapura adalah sebagai berikut:

Biaya pemesanan 4 dolar per tiket untuk tiket dengan rentang harga antara 1-100 dolar.

Biaya pemesanan 6 dolar per tiket untuk tiket dengan harga antara 101-300 dolar.

Biaya pemesanan 10 dolar per tiket untuk tiket dengan harga lebih dari 301 dolar.

Jadwal Konser dan Jadwal Pembelian Tiket

Pada putaran kedua tur dunia Music of the Spheres ini, Coldplay menambah 6 tanggal pertunjukan di tiga negara berbeda. Ketiga negara tersebut adalah Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun jadwal konser Coldplay di Singapura adalah sebagai berikut:

23 Januari 2024: Singapore National Stadium

24 Januari 2024: Singapore National Stadium

26 Januari 2024: Singapore National Stadium

27 Januari 2024: Singapore National Stadium

Sementara itu, jadwal pembelian tiket konser Coldplay di Singapura akan terbagi dalam dua sesi, yakni presale dan general sale atau penjualan umum. Untuk pembelian tiket presale, hanya dapat dilakukan oleh pemilik keanggotaan Live Nation dan anggota yang berlangganan buletin Coldplay. Berikut jadwal pembelian tiketnya:

Presale: Senin, 19 Juni 2023 pukul 14.00 SGT atau 13.00 WIB.

General sale: Selasa, 20 Juni 2023 pukul 14.00 SGT atau 13.00 WIB.

Cara Beli Tiket Konser Coldplay di Singapura

Terdapat tiga cara untuk membeli tiket konser Coldplay di Singapura, yakni melalui Artiste presale, Live Nation presale, dan general sale. Berikut penjelasannya.

1. Artiste Presale

Pemesanan melalui Artiste Presale ini hanya dapat dilakukan oleh penggemar yang sudah berlangganan buletin Coldplay sebelum Jum’at 16 Juni 2023 di www.coldplay.com/sign-up. Adapun akses untuk pemesanan tiketnya akan dikirimkan melalui email sehari sebelum presale dibuka.

2. Live Nation Presale

Pemesanan tiket ini hanya untuk penggemar yang sudah mendaftarkan keanggotaan Live Nation Singapura melalui situs resminya, livenation.sg. Pemesanan tiket dapat dilakukan 19 Juni 2023 mendatang.

3. General Sale

General sale adalah jalur pemesanan tiket umum tanpa harus mendaftar keanggotaan Live Nation atau berlangganan buletin Coldplay. Penjualan tiketnya dimulai pada 20 Juni 2023 hingga seluruh tiketnya habis.

RADEN PUTRI