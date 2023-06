Tiket Konser Charlie Puth Khusus Nasabah BCA Dibuka 15 Juni

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi official banking partner konser Charlie Puth yang akan dilaksanakan di Beach City International Stadium, Jakarta, pada 8 Oktober 2023 mendatang. Bank swasta ini juga membuka BCA Presale khusus bagi nasabah.

"Sebagai mitra perbankan resmi, BCA akan menggelar penjualan tiket ‘BCA Presale’ bagi nasabah penggemar Charlie Puth, pada Kamis, 15 Juni 2023, mulai 10.00 WIB hingga 11.59 WIB hanya di charlieputhinjakarta.com," kata EVP Transaction Banking Business Development BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya, melalui keterangan resminya, dikutip Senin, 12 Juni 2023.

Ketut menjelaskan, pembelian tiket konser Charlie Puth pada periode BCA Presale bisa dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit BCA, Debit BCA Mastercard, Virtual Account BCA di aplikasi myBCA, BCAmobile, dan KlikBCA.

“Demi memberi kenyamanan kepada nasabah sesuai pilihan mereka, kami memberikan berbagai akses pembayaran tiket," ungkap Ketut.

Tiket konser Charlie Puth selain dapat dibeli pada periode BCA Presale, bisa juga dibeli sewaktu periode Artist Presale pada 13 Juni 2023. Adapun penjualan umum dibuka pada 16 Juni 2023.

Lebih lanjut, Ketut mengungkapkan pihaknya bangga menjadi bagian dari perhelatan konser salah satu musisi kelas dunia di Indonesia. Dukungan kemudahan transaksi yang disediakan BCA, kata dia, juga merupakan komitmen untuk terus mendorong kebangkitan industri kreatif di Indonesia.

"Kami berharap kehadiran Charlie Puth dapat turut meningkatkan traffic perjalanan ke Jakarta dan kami harap hal ini bisa turut mensukseskan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)," tutur dia.

Sebelumnya, BCA juga dipercaya menjadi official banking partner dalam konser musik band asal Inggris termasyhur, Coldplay, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang.

Kategori Tiket Konser Charlie Puth

Dilansir dari Instagram @pkentertainment.id selaku promotor konser Charlie Puth, ada 6 kategori tiket konser Charlie Puth. Kategori termurah adalah 'green' yang dibanderol Rp 1.550.000.

Kategori selanjutnya adalah 'yellow' dengan harga Rp 1.850.000. Sama seperti kategori green, yellow juga memiliki numbered seating atau kursi dengan nomor.

Kategori berikutnya adalah 'festival' seharga Rp 2.350.000. Seperti namanya, kategori ini tidak memiliki kursi. Nantinya konsumen dengan tiket festival bisa menonton konser dengan berdiri.

Kategori termahal nomor tiga adalah 'VIP' yang dibanderol Rp 3.500.000, dengan kursi bernomor. Adapun kategori berikutnya adalah 'I'm With Charlie: Early Entry Package' seharga Rp 3.850.000. Sedangkan kategori tiket termahal adalah 'Charlie's In My Head Experience' Rp 5.350.000.

