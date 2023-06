Dua Investor Bidang Energi Terbarukan Singapura akan Masuk IKN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengklaim semakin banyak investor luar negeri yang berprogres untuk menanamkan modal di proyek IKN. Teranyar, ada dua investor Singapura yang menandatangani non disclosure agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan rencana kerja sama pada Kamis, 8 Juni 2023.

"NDA ini menjadi tahapan penting karena untuk menyusun feasibility study (FS)," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, kepada Tempo, Minggu, 11 Juni 2023.

Untuk bisa memutuskan modal yang akan ditanamkan, kata Agung, investor membutuhkan proses feasibility study untuk memberikan besarnya return of investment (ROI) atau imbal hasil investasi. "Untuk proyek di IKN, tentu perlu feasibility study yang spesifik," kata dia.

Adapun dua investor Singapura yang baru menandatangani NDA adalah State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Green Pte Ltd.

SPIC dan JOE Green Pte Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan dan pengelolaan limbah. Kedua perusahaan Singapura tersebut termasuk yang sejak awal menunjukkan dukungan besar kepada Nusantara. Tak hanya memberikan Letter of Intent (LoI), mereka turut serta dalam ‘Singapore Business Mission to Nusantara’ yang diselenggarakan oleh KBRI pada 31 Mei 2023 untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dengan latar belakang bisnis tersebut, Agung sempat mengatakan kedua investor Singapura itu sejalan dengan sektor prioritas utama Otorita IKN. "Nusantara bertujuan membangun hingga 7,16 gigawatt dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan untuk menampung 1,9 miliar penduduk di tahun 2045," kata Agung.

Akhir Mei lalu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, sempat mengumumkan ada 220 letter of intent (LoI) atau komitmen awal untuk berbisnis, yang sudah diterima pemerintah Indonesia dari para calon investor.

"Kami dapat lebih dari 220. Tapi dari letter of intent yang kemudian akan digarap di lapangan butuh waktu," kata Bambang dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2023.

Hanya saja, dia belum mau menyebut berapa kisaran nilai dari LoI yang diterima itu. Dia hanya mengatakan hanya mengatakan 24 di antaranya berasal dari investor Jepang yang ditemui saat agenda KTT G7 di Hiroshima.

Meski mengklaim peminat investasi di IKN tinggi, Bambang menekankan realisasinya membutuhkan waktu. Sebab, investor yang ingin melakukan investasi ingin agar segalanya dikalkulasikan. Khususnya, tingkat profitabilitas, tingkat risiko, praktiknya, dan kapan harus memulai di lapangan.

Kendati demikian, ia menilai LoI yang diterima membuat pemerintah Indonesia dapat memetakan bidang yang diminati para investor. Misalnya, investasi energi, transportasi, pusat perbelanjaan atau mall, rumah sakit, hingga fasilitas pendidikan.

RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI

