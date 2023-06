Awasi Calo Tiket Indonesia vs Argentina di Platformnya, Shopee: Kami Bukan Penjual Resmi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira mengatakan terus mengawasi dan membatasi aktivitas transaksi penjualan tiket pertandingan Indonesia vs Argentina melalui platfom Shopee.

Radynal juga mengimbau masyarakat untuk waspada dan tidak melakukan pembelian tiket pertandingan tersebut melalui platform berwarna oranye ini. "Shopee bukan penjual resmi tiket matchday Indonesia vs Argentina. Kami imbau masyarakat hanya membeli melalui jalur resmi," kata Radynal kepada Tempo, Kamis, 8 Juni 2023.

Imbauan ini dikeluarkan seiring kemunculan penjual di Shopee yang menawarkan tiket Indonesia vs Argentina untuk 19 Juni 2023. Harga yang ditawarkan pun di atas harga normal. Tempo sempat menemukan tiket Category 3 yang dibanderol RP 1,5 juta, sedangkan harga resminya Rp 600 ribu. Namun, Shopee akhirnya melakukan take down.

Hal serupa juga sempat ditemukan di e-commerce lain, seperti Tokopedia. Bahkan, ada tiket Category 3 yang ditawarkan RP 3,3 juta pada Selasa malam, 6 Juni 2023, sebelum akhirnya di-take down.

Head of Corporate Affairs Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya mengatakan Tokopedia memiliki syarat dan ketentuan mengenai produk yang boleh dan tidak boleh dijual.

"Tokopedia melarang jual-beli tiket pertunjukkan, baik fisik maupun nonfisik. Termasuk tiket pertandingan olahraga," kata Ekhel melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Rabu, 7 Juni 2023.

Ekhel juga mengatakan Tokopedia bakal menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan platform Tokopedia dan/atau pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Jika terdapat penjual yang terbukti melanggar, baik syarat dan ketentuan platform maupun hukum yang berlaku di Indonesia, maka Tokopedia akan melakukan pemeriksaan, penundaan atau penurunan konten, menonaktifkan toko atau akun, serta tindakan lain sesuai prosedur.

Adapun jika nanti kembali ditemukan aktivitas penjualan produk di Tokopedia yang melanggar aturan termasuk penjualan tiket pertandingan sepakbola, Ekhel mengimbau masyarakat membuat laporan penyalahgunaan. "Cara melapor bisa dilihat di https://www.tokopedia.com/bantuan/produk-melanggar-ketentuan," kata dia.

